В Сыктывкаре покоритель масленичного столба получит холодильник

Победителей аттракциона «Столб» на столичной Широкой Масленице 9 марта ждут достойные призы, обещает администрация Сыктывкара. Главным подарком станет холодильник.

Также самые ловкие и сильные сыктывкарцы, которые смогут покорить 20-метровый столб, смогут выиграть микроволновые печи, электропечь, швейную машину, пылесос, электрические мясорубки, ультразвуковой увлажнитель воздуха и телевизор диагональю 60 см.

Напомним, в 13 часов руководитель администрации Валерий Козлов поздравит горожан с праздником и даст старт аттракциону «Столб». Также на площади для детей и взрослых будут представлены различные аттракционы, карусели, коми и охотничьи игры, а также организовано катание на лошадях, электромобилях, будет работать фотозона. Кроме того, на сцене будет предоставлена возможность всем желающим принять участие в спортивных забавах – перетягивании каната, жиме гири и других и получить приз в виде сертификата или подарка.

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