2019-03-04T17:28:48+03:00
Общество

Что означает Масленичная неделя для православных христиан?

Для верующих уже действуют пищевые ограничения
Алиса КОЗЛОВА
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Масленица уникальна переплетением языческих и христианских традицийМасленица уникальна переплетением языческих и христианских традицийФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня началась Масленичная неделя, которая очень многими воспринимается как большой и веселый праздник. Люди радостно пекут блины, угощают вкусной выпечкой родных и друзей. Венчают Масленицу гулянья с сожжением чучела, символизирующего зиму.

Уникальность праздника заключается в тесном переплетении языческих и христианских традиций. Но в православном мире Масленичная неделя воспринимается не столь ярко и красочно. Печь блины и даже сжигать гигантское чучело не запрещается. Более того, сожжение чучела в православной вере трактуется как уничтожение грехов и зла. Однако для православных христиан - это время подготовки к Великому посту, уже в эти дни начинают действовать пищевые ограничения: вводится запрет на мясо и мясные блюда.

- У христиан не принято безудержно веселиться, пытаясь съесть всю непостную еду в доме, а принято с тихой радостью приближаться к посту. В эту неделю вполне можно походить по гостям, навестить всех близких, со всеми помириться, с кем есть какие-то недомолвки. Все-таки пост - это время внутренней работы над собой, и эта последняя неделя перед постом дает возможность доделать все свои какие-то суетные дела, чтобы в пост уже на них не отвлекаться, - разъяснил "КП в Коми" отец Александр Митрофанов, руководитель Миссионерского отдела Сыктывкарской Епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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