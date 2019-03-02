2019-03-02T12:56:38+03:00
Общество

В Сысольском районе оправдали мужчину, ударившего односельчанина ножом 14 раз

Дело слушалось с участием присяжных заседателей
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Прокуратура обжалован прокуратуройПрокуратура обжалован прокуратуройФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сысольский районный суд оправдал молодого человека, который в ходе драки возле бара нанес 14 ударов ножом односельчанину. Дело слушалось с участием присяжных заседателей.

Как сообщает БНК, инцидент произошел 12 мая 2018 года в селе Визинга в кафе-баре «Рассвет» около трех часов ночи. У отдыхавшего в кафе 29-летнего местного жителя возник конфликт со знакомым из-за девушки. Молодые люди вышли на крыльцо кафе, где у них произошла небольшая стычка. Охранники попросили участников конфликта отойти подальше от входа в заведение. Те зашли за кафе, где вновь сцепились.

У подсудимого был с собой кухонный нож. Молодой человек рассказал, что перед посещением заведения прихватил оружие из дома на случай, если в критической ситуации им придется кого-то попугать.

Обвиняемый махал перед собой ножом, нанеся 14 режущих ударов противнику. Медики установили, что он нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в область шеи, головы и тела. Однако колющих ударов мужчина не наносил, и потерпевший серьезных телесных повреждений не получил.

В какой-то момент драки потерпевший крикнул вышедшим из кафе приятелям, что у обвиняемого нож. Они обезвредили мужчину, выбив у него оружие из рук, после чего избили злоумышленника. Было возбуждено уголовное дело по статье «покушении на убийство», обвиняемого взяли под стражу.

В ходе расследования злоумышленник частично признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что убивать потерпевшего не хотел. Он пожелал, чтобы его судили с участием присяжных заседателей.

Присяжные ответили отрицательно на вопросы, поставленные перед ними: доказано ли, что потерпевшему было нанесено 14 ударов ножом, но в результате активного сопротивления и своевременно оказанной помощи смерть не наступила, и виновен ли подсудимый.

Приговор Сысольского районного суда был обжалован прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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