2019-03-09T16:34:33+03:00
Общество

Сыктывкарка получила награду за то, что правильно «переехала тещу»

В Международный женский день сыктывкарки показывали свои навыки вождения в соревнованиях «Автоледи-2019»
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре выбрали лучшую автоледиВ Сыктывкаре выбрали лучшую автоледиФото: Дарья ЮДИНА
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Вчера в Сыктывкаре прошли соревнования по фигурному вождению «Автоледи-2019». Жительницы столицы Коми показали свои навыки фигурного вождения и проверили знания на экзамене по ПДД. «Комсомольская правда-Коми» с фотоаппаратом в руках наблюдала за тем, как быстро сыктывкарки справлялись с дорожной «полосой препятствий».

Участницы были разного возраста и с разным стажем Фото: Дарья ЮДИНА

Участницы были разного возраста и с разным стажемФото: Дарья ЮДИНА

Всего за приз боролись 14 сыктывкарок разного возраста и с разным опытом вождения. Большая часть участниц «накатала» уже солидный багаж лет — семь-восемь лет. Боевые лошадки тоже были разногабаритными: соревновались как обладательницы джипов, так и хозяйки миниатюрных автомобилей марки Daewoo Nexia.

Боевые лошадки тоже были разными Фото: Дарья ЮДИНА

Боевые лошадки тоже были разнымиФото: Дарья ЮДИНА

Трасса в этот раз была непростой. «Змейка», параллельная парковка (или «теща» на языке автомобилистов), въезд в бокс передним и задним ходом — все фигуры и элементы нужно было выполнить максимально быстро и правильно, причем упор делался на чистоту выполнения задания.

Одной из самых сложных фигур была бокс задним ходом Фото: Дарья ЮДИНА

Одной из самых сложных фигур была бокс задним ходомФото: Дарья ЮДИНА

Но участниц эта «полоса препятствий» не напугала. После объяснений судей они опробовали трассу: кто-то ехал медленно и аккуратно, кто-то решил покорить дорогу на большей скорости. Нескольким водителям скорость стоила штрафных баллов, которые члены жюри начисляли за сбитые конусы и невыполненные задания.

Одной из самых сложных фигур была бокс задним ходом Фото: Дарья ЮДИНА

Одной из самых сложных фигур была бокс задним ходомФото: Дарья ЮДИНА

Пока одни покоряли трассу, другие анализировали свои упущения.

После "пробы" участницы анализировали свои ошибки Фото: Дарья ЮДИНА

После "пробы" участницы анализировали свои ошибкиФото: Дарья ЮДИНА

- Ошибка участниц в том, что они не пользуются ручным тормозом, заметил один из судей.

"Автоледи-2019" в Сыктывкаре.Дарья ЮДИНА

Параллельно с пробным выступлением участницы соревнований сдавали мини-экзамен на знание правил дорожного движения: нужно было ответить на десять вопросов за ограниченное время. «Теория» стала самостоятельной номинацией: её победительниц наградили отдельно.

Отдельной дисциплиной стал экзамен по ПДД Фото: Дарья ЮДИНА

Отдельной дисциплиной стал экзамен по ПДДФото: Дарья ЮДИНА

Уже после «разогрева» автоледи начали показывать на что способны: многие улучшили свои время, несколько участниц — в два раза. Правда, без сбитых конусов не обошлось, но тут свою роль сыграла погода. Она резко охладела к автомобильному соревнованию и решила остудить пыл участниц: приятное солнце сменил резкий ветер. Но сыктывкарки включили азарт на полную: в финале для двух участниц пришлось устроить перезаезд, чтобы определить обладательниц второго и третьего места.

За порядком следили члены жюри Фото: Дарья ЮДИНА

За порядком следили члены жюриФото: Дарья ЮДИНА

За сыктывкарок болели их мужья, дети и подруги. Некоторые члены группы поддержки сидели рядом во время прохождения трассы.

За участниц болели их дети, мужья и подруги Фото: Дарья ЮДИНА

За участниц болели их дети, мужья и подругиФото: Дарья ЮДИНА

В итоге, все участницы ушли довольными: призы получили как победительницы, так и те, кому чуть-чуть не хватило до места на пьедестале.

В итоге наградили всех Фото: Дарья ЮДИНА

В итоге наградили всехФото: Дарья ЮДИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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