"Холодно сегодня. Я думал, умру", - известный столболаз лишился чувств, покорив столб в 20 раз

Широкая Масленица, которую в Сыктывкаре отмечали сегодня на Стефановской площади, совместила традиционные народные гулянья с творческими конкурсами и спортивными состязаниями. Для гостей праздника шла бойкая торговля блинами, шашлыками и сувенирами. Как всегда, в центре площади возвышался 20-метровый столб, и покорить его удалось только 11 мужчинам.

Праздник, как всегда, вызвал большой интерес среди сыктывкарцев и гостей столицыФото: Алиса КОЗЛОВА

На экстремальный аттракцион заявились 17 человек. Участвовать в столь непростом cоревновании их подвигли призы, ведь в этот раз разыгрывалась бытовая техника: от кухонных комбайнов, микроволновок до холодильников и телевизора. Каждый приз может пригодиться в хозяйстве - это и подогревало азарт участников конкурса. Многие выходили на старт, поигрывая бицепсами и демонстрируя татуировки. А затем, обдирая кожу о шероховатости дерева, получая ссадины и занозы, мужчины изо всех сил старались подняться к вершине столба. Кому-то хватало сил и ловкости только на первые пять метров, но были и те, кто "сходит с дистанции", не дотянув до желанных призов буквально чуть-чуть.

Далеко не у всех хватило сил преодолеть 20-метровую высоту. Несколько участников "сошли с дистанции"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Полным драматизма выдался подъем для ветерана конкурса Руслана Астахова (за ним закрепилось прозвище Череп). Руслан снискал славу благодаря тому, что все 20 лет существования аттракциона ежегодно успешно покорял столб. Юбилейное залезание по столбу далось ему крайне нелегко: он дважды отдыхал, опираясь на подъемник. Ведущие, учитывая прежние заслуги покорителя столба, закрывали глаза на явное нарушение правил конкурса. Руслану удалось достичь цели, но внизу он был уже настолько изможден, что не смог самостоятельно покинуть "люльку" автовышки. Спустя две минуты конкурсант потерял сознание.

- Холодно сегодня, очень холодно. Они бы еще в декабре столб поставили. Я думал, умру, - прошептал Руслан Астахов, как только пришел в себя.

Постоянному покорителю столба стало плохо после спуска с высоты.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Подоспевшие медики быстро привели его в чувства, и Руслан Астахов отправился на сцену за заслуженным призом. Ну а конкурс продолжился. Сегодня на вершину столба пытались подняться не только сыктывкарцы, но гости из районов и даже житель Саратова. Он, кстати, выиграл самый последний приз: увлажнитель воздуха.

Столболазов поддерживали ведущие конкурса братья БасковыФото: Алиса КОЗЛОВА

Зрители с интересом следили за состязанием столболазов. В разноцветной толпе корреспондент "КП в Коми" заметила студентку из Индии. Девушка с удивлением и восторгом смотрела на очередного смельчака на столбе.

- Я ничего не знала об этой традиции, это что-то невероятное, - призналась она "КП в Коми".

Иностранную студентку шокировала русская традицияФото: Алиса КОЗЛОВА

Праздник, тем временам, набирал обороты. На подмостках перед гранитным Ленином выступления творческих коллективов сменились спортивными состязаниями по жиму гири. И вновь в спор за призы вступили самые сильные и ловкие мужчины. Далекие от спорта гости праздника прогуливались вдоль торговых рядов. Отметим, что на традиционной ярмарке продавались мед, ягоды, игрушки, а также сувениры. Но многих манил к уличным кафешкам колдовской запах шашлыка. Кулинары предлагали сочные и вкусные шашлыки, плов, выпечку, горячий чай и, конечно же, блины.

Сложно было пройти мимо мангала с сочными горяченькими шашлыкамиФото: Алиса КОЗЛОВА

Завершением гуляний стало традиционное сожжение чучела Масленицы. Кукла, наполненная соломой, с самого утра ожидала своего последнего часа на задворках праздника - в сквере возле фонтана. Огненный факел к ней поднесли участники театра Pоwer of fire.

Венчало праздник сожжение чучела МасленицыФото: Алиса КОЗЛОВА

"Казнь" гигантской куклы предваряло награждение победителей городского конкурса масленичных чучел, участники которого креативили по полной программе. Масленица с рок-гитарой и дредами, Масленица-сотрудница ГИБДД, Масленица с блинами, Масленица-барышня в кокетливой шляпке и с бусами - каждый экспонат был маленьким шедевром. Но жюри присвоило главный приз чучелу Дворца творчества детей и учащейся молодежи.

Современный взгляд на народную традицию - чучело Масленицы с рок-гитаройФото: Алиса КОЗЛОВА

Завтра,10 марта, праздничные мероприятия в Эжвинском районе Сыктывкара, поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

Масленицу подожгли участники театра Power of fareФото: Алиса КОЗЛОВА

Каждое чучело - маленький шедеврФото: Алиса КОЗЛОВА

Сергей из Саратова выиграл увлажнитель воздухаФото: Алиса КОЗЛОВА