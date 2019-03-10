Два переворота на крышу и потерянное колесо: финал ледовых трековых гонок «Супершип-2019» в Сыктывкаре

Вчера в Сыктывкаре на Республиканском стадионе прошел финал ледовых трековых гонок «Супершип-2019». Последний этап получился непредсказуемым: внезапные перевороты и поломки перекроили ход гонок. В итоге абсолютным победителем соревнований стал сыктывкарец Максим Кулешов.

В гонке участвовали 17 спортсменовФото: Дарья ЮДИНА

В финальную тройку победителей «Супершипа-2019» не попали многие любимцы публики. Максим Шерстобитов вылетел из игры после третьего заезда: его экипаж перевернулся на крышу. Сам гонщик не пострадал: публика облегченно выдохнула, когда он выбрался, весь засыпанный снегом, из машины. Судьи влепили штрафной Владиславу Рубану, спровоцировавшему аварию.

Максим Шерстобитов вышел из игры уже после третьего заездаФото: Дарья ЮДИНА

В шестом заезде проблемы начались у Александра Русанова. Фаворит гонки был вынужден сойти с дистанции.

К финалу выжившие экипажи доехали относительно целымиФото: Дарья ЮДИНА

Из-за неполадок с мотором не смог показать себя и Иван Турышев ряды участников редели на глазах. До финиша относительно целыми доехали лишь девять «спринтеров» из семнадцати.

Иван Турышев не смог показать себя из-за поломкиФото: Дарья ЮДИНА

Головной боли автомобилистам добавила также погода: сильный ветер и мокрый снег ухудшили видимость. Капризы погоды мешали и судьям наблюдать за ходом гонки.

Чтобы разобраться с количеством очков у некоторых участников, судьи просмотрели фотографииФото: Дарья ЮДИНА

Несколько участников потребовали перерасчета очков. Чтобы установить истину, члены жюри обратились за помощью к фотоаппарату.

Плохая погода мешала судьям работатьФото: Дарья ЮДИНА

Четвертый этап запомнился не только большим числом аварий и неласковой погодой. В последних заездах серьезно «бодались» за первые места Борис Сидоренко и Роман Мельников.

Капризы природы добавили автомобилистам головной болиФото: Дарья ЮДИНА

Очень упорную гонку показала Ирина Ярошенко: единственная участница соревнований не раз теснила соперников, пытаясь подняться выше. Правда, напористость будет стоить гонщице хорошего ремонта. Во время первого переворота на бок Ирина Ярошенко потеряла тормозной диск. Попутно досталось и Сергею Малькову, который остался без колеса.

Второй раз Ирина Ярошенко перевернулась уже на крышуФото: Дарья ЮДИНА

Второй раз гонщица «сделала уши» (на языке автомобилистов — перевернулась на крышу). Оттаскивали машину спасатели и судьи.

Спортсмены с большим пылом бодались за первые местаФото: Дарья ЮДИНА

В это время стадион ревел. Люди подбадривали участников, оставшихся без железных коней. Публика кричала, свистела и снимала происходящее на телефоны.

Зрители свистели, поддерживая любимчиковФото: Дарья ЮДИНА

После того, как 17 заезд закончился (всего было 16 заездов и один перезаезд), зрители ринулись обниматься и делать фотографии с участниками. К гонщикам выстроилась очередь.

Люди снимали происходящее на телефонФото: Дарья ЮДИНА

В итоге, призерами четвертого этапа стали Виталий Лебедев, Максим Кулешов и Роман Мельников из Кирова. Абсолютными победителями ледовых трековых гонок «Супершип-2019» стали двое участников этой тройки: первое место завоевал Максим Кулешов, второе — Роман Мельников. «Бронзу» забрал Александр Русанов.

После 17 заезда болельщики ринулись фотографироваться с гонщикамиФото: Дарья ЮДИНА

В этом году у меня сложился хороший гоночный сезон. Я выиграл Кубок главы Вельского района «Помор Драйв», занял третье место в Кубке городов России, где было 53 участника. Теперь ещё одна победа — здесь. Выигрывать мне помогла стабильность, техническая подготовка. Машина вообще молодец, ни разу не подвела. На соревнованиях мы ни разу не открывали капот — настолько были в ней уверены, — рассказал Максим Кулешов.

Тройка абсолютных чемпионовФото: Дарья ЮДИНА

Свои итоги сезона подвели главный судья «Супершипа» Виктор Сулимов и один из организаторов и участников чемпионата Иван Турышев:

— Сезон в этом году получился жаркий: три этапа были жесткими, яркими. Лидеры поменялись. Было непонятно, кто станет первым. Все подтянулись технически: по мощности, по колесам. Мастерство уравнялось. Это способствовало тому, что борьба в квалификации шла на тысячные и сотые секунды. Люди стали ездить настолько хорошо, что малейшая ошибка или исправность со стороны любого участника могла вывести конкурента вперед.

По традиции победители открыли шампанское на пьдесталеФото: Дарья ЮДИНА

Те, кто не попал на финал «Супершипа» и те, кому адреналина и азарта не хватило, смогут наверстать упущенное на гонке-закрытия сезона. Она пройдет 16 марта на Республиканском стадионе.