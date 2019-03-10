В Сыктывкаре жалуются на таксиста, вышвырнувшего девушку из авто: водитель обвинил пассажирок в неадекватности

В Сыктывкаре таксист выкинул из машины девушку и порвал ей шубу. Таким образом он, как утверждает пассажирка, отреагировал на замечание и просьбу не курить за рулем. Водитель же рассказал совершенно иную версию случившегося.

Сыктывкарка Юлия Бондаренко рассказала, что она с подругой вызвала машину такси до дома. Женщины сели в машину, и в какой-то момент водитель начал курить. Они сделали мужчине замечание, однако, по словам Бондаренко, тот начал кричать и вести себя агрессивно. Женщины не сдержались и также ответили агрессией.

– В итоге, он довез нас до дома, вышел из машины, а после достал мою подругу за шкирку и кинул в снег. Этим он порвал ей шубу, и она ушибла колени из-за падения, – рассказала Бондаренко порталу PG11.ru.

Водитель такси рассказал иную версию случившегося. К нему в машину сели четыре изрядно выпившие девушки.

– Тут же поступило требование включить песню «Незабудка», на что я ответил, что таких чудо-композиций на моей флешке нет. Далее последовал вопрос «А можно покурить в машине?». Я возразил. Это очень разочаровало девушку Юлю, и от нее раздалось волшебное «ну тогда мы едем бесплатно!», – рассказал водитель в соцсетях.

Таксист возразил девушке, остановил машину и попросил пассажирок покинуть авто. В ответ мужчину начали оскорблять. Он предложил женщинам вызвать другое такси.

– Юля категорически отказывалась покидать автомобиль. Начались звонки диспетчерам службы. Сперва от нее с жалобой, потом ко мне от диспетчера с требованиями разъяснений. Я объяснил диспетчеру сложившуюся ситуацию, она сказала что поняла меня и, если я эту проблему не решу самостоятельно, предложила нажать тревожную кнопку. Я принял к сведению, но решил подождать с «криками о помощи», – рассказал таксист.

Тем временем две девушки стали вызывать другое такси. Водитель подчеркнул, что при этом, он не выгонял их на улицу, а предложил спокойно дождаться машину, находясь в теплом авто. Вскоре такси подъехало, и подруги начали убеждать Юлию пересесть туда. Она ответила категорическим отказом и продолжала с угрозами требовать от таксиста ехать дальше. Мужчина игнорировал все сказанное и продолжал оставаться на месте. Две из четырех девушек уехали в другой машине.

Таксист рассказал, что закурил в машине, так как не мог покинуть авто. Девушки также закурили и сфотографировали таксиста.

– На это я решил сделать ответное фото красавицы на память, но тут же ударом ноги(очень ловко, кстати) телефон был выбит у меня из рук и упал. Как итог - разбитый дисплей и отсутствие фото, – сообщил таксист.

Случившееся заставило мужчину применить силу и вытащить из салона девушек. Он сел обратно, заблокировал двери и остался на месте. По словам таксиста, девушки, прислонившись к авто, не давали ему ехать. Позднее приехал друг таксиста, отвел девушек в сторону, и водитель заехал в соседний двор. Через некоторое время все разошлись.

– Вот такая история. Вам решать, люди, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. И конечно же, если понадобится, дальнейшие разбирательства я готов продолжить в суде, – заключил таксист.