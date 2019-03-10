Дзоля Ц, Минька, Куколка, Комарик - какие прозвища есть у коми?

Вышел в свет очередной номер журнала "КП-Авиа". Сегодня "Комсмолка" публикует материал, подготовленный нашим постоянным автором.

«Только у серьезных людей есть прозвища», – говорил мой дед Иван Иванович Туркин. Мол, кличку еще нужно заслужить, а потом на нее полжизни «работать», чтоб не отняли. Не знаю, какова доля сарказма и правды в этих словах, но с детства я привыкла, что в каждой его невинной фразе был скрыт тонкий, а иногда и не очень, намек. Туръяса Пед р, Коквицк й Семен, Барш Петя, Пыкысь Маш или Минька – были для меня почти мифологическими персонажами, а байки про их поведение – якорем «Так делать не надо».

Фото: "КП-Авиа"

Прозвища в наследство

Дедушка выражал мысли по-народному кратко, емко, хлестко. «Я сладко-то не люблю», – повторял он с особым выражением каждый раз, размешивая сахар в кружке. Эту легендарную фразу я слышала с детства и знаю, что ее автор Барш Петя некогда жил в нашей маленькой деревне Красная Гора Усть-Вымского района. Барш Петю я никогда не видела. Но как сейчас передо мной встает образ деревенского мужика с длинной бородой в залатанной одежде (таким описал его дедушка) на поминках одного из жителей села. Чай пили из стаканов, поэтому, когда уровень белого песка перевалил за половину, кто-то из деревенских полушутя предложил:

– Петя, положь еще!

– Я сладко-то не люблю! – заключил гость и плюхнул последнюю ложку в стакан, нахмурив брови.

Человека давно уже нет, а его фраза до сих пор живет вместе с родовой кличкой. Что означает «Барш», никто из жителей нашей деревни точно не помнит. Возможно, прозвище произошло от слова «переборщить» или от «барин». Но известно, что это «наследство» досталось Пете от отца.

Фото: "КП-Авиа"

Мимо дедова дома с распущенными волосами или в футболке навыпуск проходить было опасно, обязательно нарвешься на остроту. У его поколения свои представления о дресс-коде. Волосы в косах или строгая стрижка, никаких брюк для женщин, только платья и юбки. За неопрятный внешний вид одну из старожилов называли Пыкысь Марья (Пыкысь с коми подпирающий или терпящий). Обладательница обидного прозвища лихо крутила папиросы из газеты, нецензурно выражалась, одевалась как придется, не заботясь о чистоте наряда. Прозвище Пыкысь перешло и к ее сыну Коле, он работал на скотнике и тоже выглядел не слишком аккуратно. Поэтому, когда деревенские дети приходили с гулянки чумазые, в грязной одежде, родители прибавляли к их именам говорящую приставку «Пыкысь».

Фото: "КП-Авиа"

«Копилка» характеров

Я выросла и уже по-другому относилась к дедовым нравоучениям, любила пересказывать ему в ролях его же истории. А он удивлялся, что дословно помню коми выражения, интонации невымышленных деревенских героев, как будто знала их раньше. В его «копилке» были разные характеры. И если кто-то демонстрировал похожий тип поведения, дед доставал из памяти хлесткий пример, как фокусник карту из рукава.

Один из таких народных персонажей Минька (Минька — ласково от Миша, чаще всего так называли мальчика, пока он был ребенком). Житель села Серёгово Княжпогостского района Михаил до конца дней оставался любимым единственным сыном. В общем, так и не женился из-за гиперопеки матери. Ходили легенды, что за раз он мог съесть полпротивня пирожков, а то и целый.

Однажды дедушка и бабушка гостили у родственников в Серёгово, там же сидел дородный сорокалетний Минька. Он был молчаливым, угрюмым. Важная черта, что его «пузо за стол не влезало». Рядом суетилась мать, накладывая угощение в тарелку, и приговаривала: «Миня, кушай-кушай, наелся ли?» С тех пор у нас в деревне «миньками» называли тех, кто вел себя не по возрасту инфантильно, или в укор тому, кто за столом слишком навязчиво предлагал еду.

Были и очевидные прозвища. К слову, людей маленького роста называли Дзоля. Общаясь с друзьями из разных районов, я слышала, что почти каждом селе есть Дзоля Надя, Дзоля Вась или Дзоля Коль. В деревне Туискерос Усть-Вымского района мужчину по фамилии Цывунин прозвали Ц, а его сына — Дзоля Ц.

В данном случае, дзоля – черта, характеризующая не рост, а возраст. Хотя парень давно уже вырос и стал взрослым мужчиной, в деревенском наречии он по-прежнему маленький Ц. Тот же механизм сработал и с прозвищем Комарик – оно досталось от отца, который в свое время «заработал» кличку Комар.

В разных районах встречается прозвище «Куколка». Чаще всего причиной служил маленький рост женщины, красота, обаяние, или опять же инфантильное поведение. В нашей же деревне всему виной обожание мужа, который всю жизнь называл свою любимую жену «Куколка».

Фото: "КП-Авиа"

Понаехали тут!

Нашу семейную «уличную фамилию» я узнала случайно. В свой дом из маленькой комнаты в общежитии мы с родителями и старшим братом переехали перед первым классом.

С тех пор всегда жили рядом с бабушкой и дедушкой. Потом и два папиных младших брата с семьями перебрались в родные места, также построили дома, завели хозяйство и участки. В общем, широкой географию нашей семьи точно не назовешь, все обосновались в одной деревне.

Однажды мы с мамой пололи огород, и с разговором к нам подошла пожилая соседка. Суть ее претензии не вспомню, говорила она на коми языке, поэтому поняла я далеко не все. Но хорошо запомнила, что в сердцах женщина прокричала: «Настроили тут дома, уже не Красная гора, а Пронь Вань городок!» Прозвище Пронь Вань носил мой дед, но это не имя-отчество (у коми отчество выносится вперед, например, сочетание Тима Вень, по-русски звучало бы как Вениамин Тимофеевич), и даже не имя и отчество его отца. К какому колену относится наш Иван Прокопьевич, выяснить не удалось.

Доктор Нин «лечитö»

Нередко у коми профессия или род деятельности до сих пор становятся частью имени. Доказательством тому прозвища: Почта Вера, Лавка Зина, («Лавка» с коми — магазин), Майор Люба (отец на войне дослужился до звания майор). Случалось и так, что ремесло превращалась в неофициальную фамилию: Объезчиков был лесником и объезжал лесные урочища, Дубленников занимался дублением кожи, а Лудников – лужением меди.

Йöв Миш из Подъельска (йöв – молоко с коми) фермер, разводит коров и продает молоко. Его односельчанин Син Коль (с коми Син – глаз) охотился на медведей и заботился об остроте зрения, свет дома не включал, чтоб глаза учились в темноте видеть. Доктор Нин, хоть и училась на медсестру, никогда ею не работала. Зато всегда «лечила» и умничала, отсюда и прозвище «доктор».

В селе Нившера Корткеросского района встречается интересный пример, как прозвище трансформировалось в глагол. Эн карöмитьпетырась, что значит «не будь как Карö Мить Петыр», не будь глухим (под конец жизни Петр Дмитриевич плохо слышал). В Усть-Выми можно услышать «не будь как Бöрдысь Володь», что значит не надо плакаться, жаловаться (бöрдны — плакать).

В прозвищах прослеживается и география: Молдаван Борис, Туръяса Педöр (Федор из Турьи), Коквицкöй Семен (Семен с Коквицкой горы), Чупыр Люба (Чупыр – река в России, протекает в Коми и Архангельской области). Как правило, человек родился там, или с этим местом связана большая часть жизни. Хотя в Усть-Выми долгое время проживал мужчина по прозвищу Африка, который на южном континенте никогда не был.

«В голове не хватает, как дней в феврале»

Часто кличка означала качество характера человека или какую-то особенность внешнего вида. В селе Подъельск зафиксированы прозвища Сьöд Агния (черная Агния) – смуглая женщина, Маяк Толь, одно из предположений жителей, потому что мужчина был краснощёкий. Лили Шмак (Лилия, которая всегда собирала волосы в пучок), Кыз Ларис (с коми «толстая» Лариса). Кстати, со временем женщина похудела, но в народной молве так и осталась Кыз. Целая семья носила отметку Усьöм Синма (с коми «с упавшими глазами»), у всех представителей семейства углы глаз сильно опущены, так называемая, слабость век. Говорят, что старшие Усьöм Синма даже подклеивали веки пластырем своим детям, чтоб глаза оставались на месте.

В селе Усть-Вымь братьев Серафима и Питирима называли Храмый Симка, Храмый Пить, хотя хромал только один из братьев. Там же живут потомки Тюля-пани (в переводе с коми что-то из звукоподражания «тюльгает-мульгает»), их предки отличались нечеткостью речи.

По материнской линии деда мы принадлежим к роду Бобичей (от бöбъялö – заикается). По словам моей троюродной бабушки Иды Димитриевны Ворсиной, кто-то из «наших» заикался. Но даже мама не знала, кто имел такой дефект речи. Источник происхождения прозвища и точное определение, скорее всего, уже не выяснить, ведь эта информация не фиксировалась в переписных книгах.

До сих пор живут клички Кузь Пиня, Мича, Февраль. Кузь Пиней (с коми кузь пинь — длинный зуб) женщина стала благодаря длинным, выступающим вперед зубам и скандальному характеру. Мича Коль (мича в переводе с коми красивый), напротив, был мужчиной скромным, но с экземой на лице и шее, которая обострялась ближе к лету, поэтому в народе стали называть противоположным по смыслу словом «мича». Прозвище Февраль одно из самых нетипичных. Кстати, жену и дочерей в деревне также называли «февралихи». Я спрашивала у дедушки, а почему Февраль? Ведь для коми это достаточно редко использовать русские слова в имянаречении. Дед, не думая, отвечал:

– А потому что не хватает.

– Чего не хватает?

– В голове не хватает, как дней в феврале.

Спрашивала я и том, почему у кого-то есть прозвища, а у кого-то нет. Дед сказал: «Вот станешь большим человеком, может, и у тебя будет. В народе даром ни о ком не говорят. Только вот по-разному люди прославляются».

Родовое прозвище

В деревнях много одинаковых фамилий, а Туркины едва ли не самая распространенная на Выми, наряду с Поповыми, Пономаревыми, Тренькиными. Поэтому прозвища играли важную роль в сельской идентификации. Так от имени предков произошли следующие родовые клички: Лисины (от Лиза), Лямчиковы (от Евлампий), Трошкины (от Трош, т.е. Трофим), Егорины (от Егор), Миколы (от Николай), öверы (от Авенир). Все это безобидные прозвища, которые означают лишь принадлежность к роду. Говорят, что частенько приезжие спрашивали адрес того или иного человека, а так как в селе много однофамильцев, нужно было назвать родовое прозвище.

Встречаются вариации с произношением фамилии на коми манер, семью Костылевых из села Подъельск Корткеросского района называли Кöстыль кок (с коми «костыль-нога»).