В Воркуте появилась отапливаемая остановка с закусочной

По примеру Дубая, где простые горожане ожидают автобусы на остановках с кондиционерами, Воркута становится передовой столицей Заполярья. За полярным кругом появился остановочный комплекс с отоплением, да еще и закусочной.

Комфортная остановка установлена на площади Металлистов. Крытый павильон включает в себя отапливаемую площадку с панорамными окнами, совмещенную с кафетерием. Ожидая автобус, горожане смогут перекусить вкусной выпечкой с чаем или кофе, а также приобрести продукты.

Фото: группа "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте" автор Александр КочержухФото: vk.com

Информация о теплой остановке бурно обсуждается в соцсетях. В комментариях - сплошной позитив: "Класс!", "Здорово!", "Супер!" - такие отклики оставляют воркутинцы в пабликах под фотографиями новой остановки.

- Здорово! Наконец-то что-то для города и для горожан полезное сделали, а не очередной торговый центр! - пишет Светлана Андрышева в группе "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте".

Наталья Григорьева высказала требование к городским властям:

- И во втором районе бы сделали, не то там даже навеса нет, стоит толпа под снегом и дождем

- Остановку для 45-го маршрута на Воргашор надо сюда добавить, - вторит ей Эльмира Шайхаттарова.

Власти города согласны с мнением горожан. В ближайшее время в мэрии будет подробно обсуждаться вопрос обустройства комфортных остановочных комплексов в других точках города и в поселках.

Фото: группа "Привет! Сейчас в Воркуте!" в соцсети "Вконтакте" автор Александр КочержухФото: vk.com

Справедливости ради отметим, что отапливаемые автобусные остановки успешно действовали в Воркуте в былые советские времена. Теплые остановки были установлены как в городе, так и в поселках. Долгожителем среди остановок советского поколения можно назвать павильон на бульваре Пищевиков - там в помещении для ожидания автобуса действовал магазин бытовой химии. Но до наших дней остановка не сохранилась.