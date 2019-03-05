Куда сходить на Масленицу в Сыктывкаре: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

В Сыктывкаре 9 марта пройдет празднование "Широкой Масленицы". Основные мероприятия пройдут на Стефановской площади с 10 до 17 часов. Весь день для горожан будут работать торговые ряды, где можно будет купить выпечку, напитки, мед, игрушки, шашлыки и полакомиться традиционными для этого праздника блинами.

С 12 до 16 часов на Стефановской площади вниманию сыктывкарцев и гостей столицы Коми будет представлена концертно-развлекательная программа. Запланировано выступление творческих коллективов и солистов, а также театра огненных и цирковых искусств «Power of Fire». На площади для детей и взрослых будут действовать различные аттракционы и карусели, а также организовано катание на лошадях и электромобилях. Кроме того, на сцене все желающие смогут принять участие в спортивных забавах – перетягивании каната и жиме гири.

В 13 часов мэр столицы Коми Валерий Козлов поздравит горожан с праздником и даст старт аттракциону «Столб». Поднявшихся до вершины 20-метрового столба ждут достойные призы: бытовая техника.

Кульминацией праздника станет конкурс на лучшее масленичное чучело. На 15.30 намечена церемония сжигания чучела Широкой Масленицы, которая символизирует приход весны.

В Эжве на Масленицу также пройдут народные гуляния. На Слободской площади 10 февраля, на следующий день, после того, как отгуляет Сыктывкар. Старт гуляний намечен на 10.00 утра. В это время для жителей и гостей Эжвинского района свою работу развернет Слободская ярмарка.

В 11.00 состоится торжественное открытие праздника и начнется запись “всенародного” видео-клипа, также стартует конкурс на лучшее оформление саней, заработает контактный зоопарк и детский городок. Традиционным для “Широкой масленицы” станет конкурс среди желающих покорить масленичный столб, сожжение Масленичного чучела и “прощенный круг” в Прощенное воскресенье.

Эжвинская афиша

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