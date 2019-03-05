2019-03-05T12:26:00+03:00
Общество

Участниками пилотного проекта «Оператор учета» стали более 30 бюджетных учреждений Сыктывкара

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Фото: Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс»Фото: Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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По инициативе филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» и при поддержке Правительства Республики Коми в бюджетных учреждениях Сыктывкара внедряется система интеллектуального контроля за потреблением энергоресурсов. Первые результаты проекта «Оператор учета» будут обобщены и проанализированы уже в ближайшем месяце - об этом было заявлено на недавнем совещании в Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми. В случае положительных результатов систему предполагается распространить и на остальные бюджетные организации республики.

Проект предусматривает оснащение общедомовых приборов учета специальным оборудованием, которое в режиме реального времени снимает показания и автоматически передает их в центр обработки данных. Заинтересованный участник процесса теплоснабжения по согласованию может получить онлайн-доступ к этой информации.

Постоянный контроль и анализ параметров, устранение отклонений от оптимальных режимов работы коммуникаций позволяет уменьшить количество инцидентов на сетях энергоснабжения, сократить потребление энергоресурсов и сэкономить на их оплате.

В течение февраля оборудование для передачи данных за счет бюджетных средств было установлено в 34 социальных учреждениях Сыктывкара. Еще два объекта оснастят техникой в ближайшее время.

27-28 февраля в столице Коми прошло обучение по проекту для сотрудников социальной сферы. Участие в нем приняли сотрудники «Т Плюс». Так, руководитель диспетчерской службы «Сыктывкарских тепловых сетей» Андрей Белевцов рассказал о преимуществах цифровых решений и первых результатах внедрения «умного учета» на объектах филиала. К системе сбора и дистанционной передачи данных подключены практически все котельные, насосные, тепловые пункты компании в Сыктывкаре. Благодаря этому, по некоторым зданиям потребление теплоносителя удалось снизить на 40%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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