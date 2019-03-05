2019-03-05T12:50:16+03:00
Общество

На федеральном канале рассказали о мусорных свалках в деревнях Коми

На НТВ вышел выпуск о том, как мусорная реформа реализуется в России
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
Изменить размер текста:

О том, как мусорная реформа реализуется в Коми, рассказали на федеральном канале НТВ в выпуске новостей «Сегодня». В кадр операторов попали переполненные баки и свалки, с которых отходы не вывозятся неделями.

Выпуск передачи от 3 марта был посвящен мусорной реформе, запущенной в России с января. Для жителей Коми эта тема является одной из самых больных: люди не заметили, что мусора стало меньше, а платить за его вывоз приходится в несколько раз больше.

- Больше всего обращений по мусорной реформе поступило из Коми. Здесь о ней узнали из платежек, больше-то ничего не изменилось. В поселке Приозерный (Корткеросского района Коми — ред.) не то что контейнеров, но и даже специальной площадки под них нет. Мешки с отходами местные жители оставляют на околице, региональный оператор забирает их по субботам. Однако до приезда мусоровоза мешки разворовывают собаки, а мусор разлетается по всей округе, - говорится в информационном сообщении.

Но не везде так плохо, как в Коми. В некоторых регионах России местные власти уже успешно реализуют системы переработки мусора: они закрывают проблемные свалки и привлекают инвесторов. Так уже сделали в Тульской, Ярославской и Нижегородской областях.

Мусорная реформа в Коми, выпуск НТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Коми: переработкой отходов у нас занимаются только энтузиасты

В ведомстве считают, что на раздельный сбор мусора людей нужно стимулировать деньгами (подробности).

Свалкам жить? На некоторые помойки «Ухтажилфонд» ещё 4 года будет свозить мусор

Несколько несанкционированных мест для отходов могут на время перевести в статус официальных (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воркуте пенсионерка просит о помощи для дочери-инвалида
В следующем году в сыктывкарский вуз поступят 150 студентов из Индии
8 марта в Сыктывкаре выберут лучшую автоледи
Прогноз погоды на март в Коми: будет теплее, чем обычно
В Усть-Цильме расчлененное тело молодой женщины нашли в выгребной яме
Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии в Сыктывкаре
Лыжник Илья Порошкин выиграл «деревянную» медаль на Универсиаде
В Воркуте нашлась "странная" девушка, ушедшая гулять в пургу
Врачи борются за жизнь водителя большегруза, который упал с 20-метровой высоты под Усинском
Когда достроят санаторий «Серёгово» в Коми: озвучены новые сроки
В Коми зима не сдает позиций, со среды морозы сменятся потеплением и снегопадами
Под Усинском грузовик врезался в бензовоз и упал с 20-метровой высоты
В Коми хотят сделать «канадские» парковки
В Коми за сутки произошло две аварии с грузовиками
В Усинске пьяный водитель устроил ДТП: пострадала девушка
В Воркуте в пургу пропала «странная» девушка
В Сыктывкаре «семерка» врезалась в Daewoo: пострадал трехлетний ребенок
В Сыктывкаре перекроют улицу Оплеснина
В Печоре столкнулись две иномарки: пострадала женщина-пешеход
Под Усинском разлилось ядовитое вещество
ГИБДД Сыктывкара ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 11-летний мальчик
Руководить Сыктывдинским районом будет Любовь Доронина
В первые весенние выходные в Коми ожидается до -33 градусов
Под Сыктывкаром столкнулись иномарка и КамАЗ: погиб 10-летний мальчик