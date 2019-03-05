На федеральном канале рассказали о мусорных свалках в деревнях Коми

О том, как мусорная реформа реализуется в Коми, рассказали на федеральном канале НТВ в выпуске новостей «Сегодня». В кадр операторов попали переполненные баки и свалки, с которых отходы не вывозятся неделями.

Выпуск передачи от 3 марта был посвящен мусорной реформе, запущенной в России с января. Для жителей Коми эта тема является одной из самых больных: люди не заметили, что мусора стало меньше, а платить за его вывоз приходится в несколько раз больше.

- Больше всего обращений по мусорной реформе поступило из Коми. Здесь о ней узнали из платежек, больше-то ничего не изменилось. В поселке Приозерный (Корткеросского района Коми — ред.) не то что контейнеров, но и даже специальной площадки под них нет. Мешки с отходами местные жители оставляют на околице, региональный оператор забирает их по субботам. Однако до приезда мусоровоза мешки разворовывают собаки, а мусор разлетается по всей округе, - говорится в информационном сообщении.

Но не везде так плохо, как в Коми. В некоторых регионах России местные власти уже успешно реализуют системы переработки мусора: они закрывают проблемные свалки и привлекают инвесторов. Так уже сделали в Тульской, Ярославской и Нижегородской областях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/695453" frameborder="0"></iframe> Мусорная реформа в Коми, выпуск НТВ.

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