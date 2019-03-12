2019-03-12T18:07:39+03:00
Общество

Коми - лидер среди регионов, население которых переплачивает за услуги ЖКХ

Глава ФАС России заявил, что коммунальные тарифы завышены на 100 процентов от себестоимости услуг
Алиса КОЗЛОВА
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Глава ФАС России: "Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости".Глава ФАС России: "Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости".Фото: Архив "КП"
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Коми занимает первое место в топе-регионов, где население переплачивает за коммунальные услуги.Тему необоснованно высоких тарифов на услуги ЖКХ обсуждал в эфире телеканала "НТВ" глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Глава ФАС России заявил, что россияне переплачивают около 100 процентов себестоимости услуг.

- Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья, — отметил глава антимонопольной службы.

Несмотря на борьбу ФАС с необоснованным повышением тарифов, цены на воду, газ и электричество неуклонно продолжают расти. Последняя индексация тарифов в стране произошла 1 января 2019 года. Цены, по данным правительства России, выросли на 1,7 процента, а с 1 июля подрастут ещё на 2,4 процента. При этом, по расчётам правительства, общий рост за год не должен превысить инфляцию.

Составлен топ-12 регионов, где население переплачивает за коммунальные услуги. Возглавляет список Республика Коми, второе место поделили Брянская и Новосибирская области, на третьей строчке оказались Калининградская область и Хабаровский край. Составители рейтинга подкрепили свои выводы цифрами. По их мнению, Коми рост цен на услуги коммунальщиков в январе-феврале текущего года составил 7 %, тогда как в Брянской и Новосибирской области - 5,5%, а в Хабаровском крае и Калиниградской области - 4,5%.

В антирейтинг субъектов по росту цен на коммуналку вошли Красноярский край, республики Адыгея, Саха (Якутия) и Марий Эл, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Нижегородская, Орловская, Смоленская и Свердловская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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