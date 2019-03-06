Депутаты Печоры написали обращение в Госсовет с требованием уменьшить тариф на капремонт в Коми

Депутаты Печоры создали рабочую группу из пяти человек и написали обращение в Госсовет, чтобы народные избранники задумались об уменьшении платы за капремонт. Об этом автор инициативы, депутат Иван Пьянков рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Депутат считает, что повышение размера взноса на 300 % недопустимо, нецелесообразно и неправомерно, а самое главное — нарушает права жителей Коми. Он обосновывает это тем, что в рекомендациях Минстроя России сказано: при повышении тарифа нужно учитывать платежеспособность населения. Однако уровень тарифа в 2019 году по сравнению с 2014 годом вырос в 3 раза, но доходы населения осталась на прежнем уровне. «Почему при внедрении нового тарифа не были учтены рекомендации Минстроя?» - задается вопросом депутат. Он написал письмо с требованием пересмотреть тариф сначала Главе Коми, а потом решил обратиться к депутатам Госсовета.

- Мы создали рабочую группу, в которую вошли пять народных избранников районного совета, а затем составили обращение к депутатам Госсовета Коми, которые решили кардинально увеличить размер взноса. Сегодня, 6 марта, все участники депутатского корпуса Печоры единогласно поддержали это обращение. Оно уже направлено в Госсовет, а нам осталось лишь ждать ответ на наше письмо, - отметил депутат Иван Пьянков.

По словам депутата, увеличение платы за капремонт довольно сильно ударило по кошельку жителей Печоры, где минимальный взнос вырос с 2,68 до 8,04 рублей с 1 кв. метра.

- Люди не в состоянии платить такие суммы. Они недоумевают, мол, ладно бы на 30% подняли взнос на капремонт, но в три раза — это же просто в голове не укладывается, - отметил Пьянков.

Напомним, в республике с 1 января 2019 года тарифы на капитальный ремонт жилья взлетели в три раза. Сейчас в зависимости от района Коми размер минимального взноса составляет от 7,38 до 9,15 рублей за 1 кв. метр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышение тарифа на капремонт — за и против: мнение экспертов и жителей Коми

«Комсомолка» узнала, как отнеслись жители региона к повышению тарифов и нашли ли эксперты этому убедительные аргументы (подробности).

«Оплата выросла в три раза!» Жители Коми ошалели от новых тарифов за капремонт

В конце января жители региона получили квитанции об оплате и ужаснулись новым цифрам (подробности).