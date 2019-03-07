Виновный в пожаре "Изьва керка" обвиняется в серии поджогов в Кирове

Осужденный за поджог центра народной культуры коми-ижемцев "Изьва керка" после освобождения вновь взялся на старое, но уже в Кирове. В ближайшее время пироман-рецидивист предстанет перед судом за серию аналогичных преступлений. Фигуранту вменяют в вину 4 поджога и 2 покушениях на поджог.

Напомним, он уже отмотал срок за подобное преступление, когда по его вине в июле 2017 гогда сгорела "Изьва керка". В июле 2018 года преступник-пиротехник освободился и вернулся в Киров. В августе прошлого года любитель поиграть с огнем пытался пожечь дровяник частного дома на улице Сплавной. К счастью, хозяин успел потушить огонь до того, как он перекинулся бы на другие постройки или дом. Задержанного доставили в отделение полиции, его личность была установлена.

В ходе проведения с подозреваемым оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена его причастность к серии аналогичных преступлений. Так, он признался, что 6 августа поджег хозпостройки на улице Хлыновской и на улице Пролетарской. В ночь на 15 августа злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег пристройку к деревянному многоквартирному дому на улице Блюхера. Огонь перекинулся на дом, в результате пожара сгорели три квартиры. Общий ущерб жильцам этого дома составил более полумиллиона рублей.

На период следствия подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - он был помещен в СИЗО. Были выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленника. Всего он обвиняется в 4 поджогах и 2 покушениях на поджог. Об этом сообщает официальный сайт МВД по Кировской области.