Могут ли сыктывкарские мужчины купить достойный подарок к 8 Марта на сайте объявлений?

Уже завтра женщины всего мира будут принимать подарки от своих любимых мужчин. Но, как это часто бывает, сильная половина человечества до последнего откладывает один из самых важных ритуалов 8 Марта – выбор подарка для любимой. А накануне праздника на прилавках магазинов остаются только завядшие тюльпаны и помятые коробочки «Рафаэлло». А что если обратиться за помощью к Интернету? Тут и выбор больше и цены намного ниже. Авось прокатит!

«КП-Коми» проанализировала популярный интернет-сервис объявлений «Авито» и выделила подарки, которые позволят и сэкономить и не обидеть любимую.

Что: мишка из цветов

Стоимость в магазине: 2999

Стоимость в Интернете: 2600

Автор объявления гарантирует, что мишка из роз - это чудесный и запоминающийся подарок к 8 Марта. Косолапый собран из отдельных бутонов розочек. Каждый бутон собран вручную из специального материала - фоамирана. Он похож на паралон мягкий, приятный, бархатный, гипоаллергенный, абсолютно безопасный и долговечный. Мишка к тому же не боится воды, света и крепких объятий.

Что: норковая шуба

Стоимость в магазине: от 120 до 50 тысяч рублей

Стоимость в Интернете: от 5 до 25 тысяч рублей

Шуба и в Африке щуба

Если вам ну очень хочется порадовать свою избранницу новой шубкой, но с деньгами напряженка, то можно отважиться на рискованный шаг и купить обновку с чужого плеча. Здесь цена напрямую зависит от состояния изделия. Шубка с потертостями обойдется в 5 тысяч рублей, а вот варианты получше до 25. При этом интернет-продавцы с радостью с поторгуются.

Что: шпиц

Стоимость в интернет-питомниках: от 20 тысяч рублей со всеми документами

Стоимость в Интернете: 19 тысяч рублей без документов

Милый песик - идеальный подарок. Фото: avito.ru

Этот миленький щеночек без вопросов завоюет сердце любой девушки. На сайтах интернет-питомников заводчики предлагают привести шпицев со многих уголков нашей страны, причем доставка ничего не будет вам стоить. На сайте «Авито» собачку можно купить прямо в Сыктывкаре, однако при этом к ней не будут прилагаться какие-либо документы.

Что: бусы из черного жемчуга

Стоимость в магазине: 7000

Стоимость в Интернете: 3500

Украшения - лучшие друзья девушек

Сэкономить можно и на украшениях. Бусы из черного жемчуга, купленные на рынке во Вьетнаме, легко сойдут за украшение из лучшего салона города. Главное – получше присмотреться к товару и подумать, стоит ли того ваша хитрость.

Что: газовая плита

Стоимость в магазине: 18000

Стоимость в Интернете: 3500

Если ваша девушка любит готовить и проводить свободное время на кухне, то она, несомненно, обрадуется такому подарку. Тем более зачастую владельцы бытовой техники продают ее не в связи с поломкой, а из-за переезда.

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