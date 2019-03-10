2019-03-07T13:56:58+03:00
Общество

Пенсионеры Коми получат утроенные льготы за капремонт

Напомним, с января этого года тариф изменился
Ольга СОЛОВЕЙ
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Пенсионеры будут по-другому платить за капремонтПенсионеры будут по-другому платить за капремонтФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сергей Гапликов подписал закон, усиливающий поддержку граждан пожилого возраста. В соответствии с документом, более чем в три раза увеличен размер компенсации расходов по уплате взноса на капремонт. Эту меру социальной поддержки в республике получают люди старшего поколения. Она установлена в 2016 году по инициативе Главы Республики Коми.

Напомним, по рекомендации федерального центра с января этого года произошёл рост минимального размера взноса на капитальный ремонт. Это связано с необходимостью доведения уровня тарифа до экономически обоснованного, чтобы обеспечить устойчивость системы капитального ремонта в Коми.

Соответственно было принято решение и об увеличении компенсации расходов на уплату взноса. На февральском заседании сессии Госсовет Коми рассмотрел проект республиканского закона «О внесении изменений в статью 20 Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми"». После принятия закон подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В соответствии с документом, размер компенсации зависит от природно-климатической зоны проживания и факта получения (неполучения) компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с федеральным законодательством:

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

*** Компенсация на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам, старше 70 лет и являющимся собственниками жилого помещения (или его доли). Они должны проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70-ти и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы.

Для назначения впервые компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и представить заявление, паспорт, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, документ, подтверждающий оплату взносов на капитальный ремонт (квитанция с чеком об оплате).

Компенсацию предоставляют при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ и капитальному ремонту или при заключении соглашения с организациями, предоставляющими коммунальные услуги населению, по ее погашению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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