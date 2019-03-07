Вещи для всех. Как устроен первый в Сыктывкаре «магазин без денег»

В Сыктывкаре появился первый магазин для тех, у кого нет денег расплатиться за покупку. В небольшом помещении во дворах за Домом печати рады всем посетителям - здесь помогут выбрать хорошую вещь совершенно бесплатно. Мы побывали в интересном месте и узнали, как оно устроено.

«Магазин без денег» - это проект общественного движения «Родник. Найти помещение не так легко, как кажется. Оно располагается практически в центре города, но «прячется» во дворах недалеко от здания типографии и Дома печати. Для того, чтобы люди не заблудились - огромная надпись - «Мы открылись». Большие серые пакеты с вещами встречают в предбаннике. Внутри же - царство одежды. Она рассортирована по типу - в одном месте пальто, в другом - туфли, в третьем - платья. Самые козырные вещи украшают манекены и висят на плечиках.

Обувь и куртки обретают вторую жизньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В магазине очень много детских вещей, игрушек, книжек. Все это пользуется неизменным спросом. Но так было не всегда. Когда «магазин без денег» только открылся, сюда заглядывали только из любопытства. Было немного постоянных клиентов. Но с тех пор, как о «Роднике» стали писать в СМИ, людской поток не угасает. Продавец Анна, привыкшая к размеренной жизни первых месяцев работы, призналась, что была даже в шоке. Это стало приятной неожиданностью - значит магазин нужен людям.

Для детей есть книжки и игрушкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В магазин стали нести вещи, которые сыктывкарцы копили годами. Именно поэтому здесь можно отыскать пальто из прошлогодней коллекции Mango, или гипюровое платье родом из 80-х гдов прошлого века, или интересные ботинки с буквами на подошве, или аккуратные босоножки, которые переживут еще десяток лет.

На выбор - много детской обувиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако некоторые вещи, которые несут сыктывкарцы, нельзя повесить на плечики или выложить на стеллажи из-за ветхости. Но «Роднике» дырявые залатанные кофты и штаны примут всегда. Эти вещи волонтеры отвезут в приют «Друг», где старые тряпки станут подстилкой для собак. В будущем организаторы планируют ветхие вещи отвозить в пункты переработки - отходы станут материалом для набивки игрушек или мебели.

В основном, все вещи, которые посетитель видит в «Роднике» можно взять бесплатно. Но есть пара платных категорий - некоторые куртки, штаны и платья можно приобрести за символические 100-200 рублей. Собранные средства идут на аренду помещения и зарплату продавцу. Но денег не хватает, поэтому руководители проекта стараются привлекать к своей деятельности спонсоров и проводят конкурсы.

Козырные вещи украшают манекеныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

За 20 минут, пока мы изучали «Родник», в «магазин без денег» пришло семь человек. Гости «Родника» чувствуют себя как дома, перебирая вещь за вещью, чтобы найти свою единственную. Кто-то ищет перчатки, кто-то платье для праздника, кто-то комбинезон для ребенка.

Для самых маленьких есть распашонки и ползункиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вот женщина меняет жакет за жакетом. Она недоверчиво смотрит на объектив фотоаппарата. «Вы только нас не фотографируйте. И со спины тоже не надо», - просит она. Все посетители «Родника» против съемок: они стесняются, прячут лицо и благодарят, когда получают обещание - «Вы в кадр точно не попадете». «Узнали об этом месте из газеты, теперь часто сюда заходим», - отметила одна из посетительниц, рассматривая свое отражение в обновке в большом зеркале.

Проект с радостью примет мужские вещи, потому что их всегда не хватаетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В «Родник» редко, но заглядывают мужчины. При мне зашел дедушка со словами - «Это здесь можно приобрести вещи?» Получив утвердительный ответ, он попросил выбрать ему джинсы. Дедушка верит, что не уйдет без обновки - меряет штаны за штанами. Вообще, ассортимент мужских вещей в «магазине без денег» пока хромает, поэтому организаторы проекта особенно рады обновкам для сильной половины человечества.

Как рассказала один из авторов проекта Ольга Курдина, общественное движение «Родник» существует довольно давно. Но проект «магазина без денег» родился в прошлом году.

Посетители магазина стесняются камерФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Все началось с того, что мы с подругой раздавали и принимали вещи для тех, кто в них нуждается. Но в условиях квартиры обширную деятельность не развернуть. Мы арендовали сначала маленький кабинет на улице Колхозной, потом перешли в офис побольше на Орджоникидзе. Когда людей стало приходить все больше и больше, то арендовали помещение у здания типографии на улице Первомайской. Это центр города, что удобно, ведь к нам приезжают из Выльгорта, из Максаковки, из Красного Затона, - рассказала Ольга.

Сейчас «Родник» сотрудничает с несколькими организациями, которые нуждаются в одежде. Например, отдают вещи проекту «Сытый гражданин» и нескольким храмам. Инициатива общественников нуждается в поддержке горожан и волонтеров. Подробнее об общественном движении можно прочитать вот ЗДЕСЬ.

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