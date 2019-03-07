Международный женский день и Масленица: двойные праздничные выходные в Сыктывкаре

Выходные с 8 по 10 марта сочетают сразу две красные даты — Масленицу и Международный женский день. Жители Сыктывкара окунутся в череду праздничных мероприятий: лекция о феминизме, акция Национального музея, «Автоледи-2019», масленичные гуляния. Также нельзя забывать про финал «Супершипа», постановки Театра оперы и балета и большую рок-дискотеку жителям столицы Коми предстоят плотные выходные. Если хотите охватить все и сразу, загляните в дайджест: в нем расписаны все даты, места и события.

ЧТО: В честь Международного женского дня Национальная галерея Коми предлагает вспомнить об истоках праздника и посетить лекцию, посвященную феминизму. Вести её будет активистка и инстаблогер Софья Шиманская. Она расскажет об историческом развитии феминизма и о современном его состоянии.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (улица Кирова, 44).

КОГДА: 9 марта. Время можно уточнить по телефону 8(8212)24-05-07.

В субботу пройдет финал "Супершипа-2019"

ЧТО: В субботу ледовые трековые гонки «Супершип» выйдут на финишную прямую: наконец-то определится победитель. Как показали предыдущие этапы, результат угадать невозможно — на треке все переворачивается с ног на голову. Так что на четвертом этапе «Супершипа-2019» зрителей ждет интрига, скорость, азарт и драйв — такое нельзя пропустить!

ГДЕ: Республиканский стадион.

КОГДА: 9 марта с 17 часов.

Театр оперы и балета приготовил зрителям россыпь сказок. Фото с сайта театра

ЧТО: На этих выходных Театр оперы и балета порадует зрителей добрыми историями, на просмотр которых можно прийти всей семьей. Сначала сыктывкарцы будут разгадывать детективную историю, приключившуюся с героями сказка «Репка», потом — наблюдать за поисками Ежика в детском инклюзивном спектакле. Деньги, вырученные с продажи билетов на спектакль «Как ежик искал счастье», перечислят благотворительному фонду «Сила добра».

На десерт у зрителей будет «Щелкунчик» Гофмана. На следующей неделе сказочный марафон можно продолжить, купив билеты на мюзикл «Ох, уж этот царь Горох!». Билеты можно приобрести, не выходя из дома, на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (улица Коммунистическая, 32).

КОГДА: Детектив в стиле «Рок-н-рэп-ка» — 10 марта в 11 часов, благотворительный спектакль «Как ежик искал счастье» — в тот же день в 15 часов, балет «Щелкунчик» — 10 марта в 18 часов, мюзикл-сказка «Ох, уж это царь Горох!» — 17 марта в 11 часов.

Фото с выставки "Мастер года-2018"

ЧТО: Национальный музей приглашает сыктывкарок поближе познакомиться с искусством. Гостей ждет много экскурсий: «Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов», «Мастер года-2018», «Волшебные узоры Югры». Также в рамках праздничной акции на мастер-классах можно будет сделать бумажные бусы в технике квиллинг и открытки с элементами мансийского орнамента. Цена билетов — от 20 до 80 рублей.

ГДЕ: Национальный музей Республики Коми (улица Коммунистическая, 6 и 2).

КОГДА: 8–9 марта, с 11 до 18 часов. Акция по «Волшебным узорам Югры» будет работать 9 марта с 10 до 17 часов. Время и место можно уточнить по телефону 8(8212)44-21-34.

ЧТО: Рокеры Сыктывкара должны подготовить свои ладони и уши — их ждет «Great rock music party». Будет много качественной музыки. Из Ухты приедет серьезный инструментальный проект «Boomerang Project», их поддержит тяжелая артиллерия — группа «Cover Raiders», а также Виталий Илюшенко и Виталий Молодецков.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (улица Первомайская, 70).

КОГДА: 9 марта с 21 часа.

На масленичных гулянии можно будет покататься на лошади

ЧТО: В субботу Сыктывкар будет праздновать Широкую Масленицу. Спортивные забавы, аттракционы и карусели, катание на лошадях, охотничьи игры, фотозона и концерт — горожанам будет, чем себя занять. Самые отважные и холодостойкие смогут заработать холодильник и другие призы, забравшись на 20-метровый столб.

ГДЕ: Стефановская площадь..

КОГДА: 9 марта с 10 до 17 часов

ЧТО: В свой праздник жительницы Сыктывкара будут своим примером опровергать мифы о женщинах за рулем. «Автоледи-2019» в 12 раз соберет участниц, решивших продемонстрировать мастерство вождения в различных дисциплинах. Кроме практической части женщины будут сдавать теоретическую часть на знание ПДД.

ГДЕ: Парковка ТРЦ «Июнь» (Октябрьский проспект, 131/1), левая сторона.

КОГДА: 8 марта с 11 часов.