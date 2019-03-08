В Сыктывкаре от женщины «сбежала» пенсия: она подала в суд

В Сыктывкаре у местной жительницы пенсионные накопления каким-то образом перешли из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «Будущее». Женщина подала иск в городской суд.

Сыктывкарка сама работает в Пенсионном фонде. Однажды она решила узнать сумму своих пенсионных накоплений. Женщина обратилась с запросом в Пенсионный фонд. Из полученной выписки сыктывкарка узнала, что ее деньги переведены в НПФ «Будущее». При этом женщина подчеркнула, что никакого договора с этой компанией она не подписывала, а без ее согласия отправить деньги в негосударственный пенсионный фонд невозможно.

Горожанка обратилась за помощью в прокуратуру. В ходе прокурорской проверки провели почерковедческое исследование. По выводам экспертов, подпись на договоре сделана не заявительницей. Кроме того, по словам нотариуса, которая якобы заверила эту подпись, такого действия в реальности не производилось.

По данным прокуратуры Коми, факты сомнительных переводов денег в негосударственные пенсионные фонды не единичны, речь идет уже о десятках сообщений. Иски, связанные с незаконным переводом денег в негосударственные пенсионные фонды, уже рассматривались в судах региона, есть решения в пользу истцов. Как пишет издание «Республика», при этом остается невыясненным, как сотрудники НПФ получают личные данные клиентов и каким образом появляются фальшивые подписи на договорах. Прокуратура Коми для выяснения этих обстоятельств проводит общенадзорную проверку.