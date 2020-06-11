"Всё в дыму. Кто-то подаёт мне младенца. Он не плакал": в Коми полицейские спасли из горящего дома маму с четырьмя детьми

В Коми полицейские вытащили из горящего дома маму с четырьмя детьми, младшему из которых всего шесть месяцев.

Полицейский-кинолог Павел Майбуров и его напарник Алексей Митюнин 8 июня заступили на дежурство в Визинге. Когда автоэкипаж ехал по улице Оплеснина, Павел заметил, что из-под крыши дома № 5 со стороны крыльца вырываются языки пламени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/784506" frameborder="0"></iframe> Спасение из горящего дома. Видео пресс-службы МВД по Коми.

Как рассказывают в МВД России по Коми, полицейские незамедлительно бросились к дому. Пламя бушевало на крыльце. Стражи порядка поняли, что огонь запер жильцов. В самом дальнем окне они заметили движение. Подойдя ближе, увидели в задымленной комнате детей.

Фото пресс-службы МВД по Коми

– Я сразу огляделся, чтобы найти какой-нибудь тяжелый предмет, – говорит Павел. – Увидел на участке лопату, схватил ее, подбежал к окну и стал кричать малышам, чтобы они отошли подальше.

Дети прижались к стене. Павел разбил стекло, и дым резко ударил ему в лицо. Он вытащил оставшиеся в раме осколки, и насколько мог протиснул тело в узкую дыру в окне.

– Все в дыму, ничего не видно, но слышно, что там есть дети, – вспоминает Павел. – И вдруг вижу руки: кто-то подает мне младенца. Он не плакал. Я взял его, вытащил наружу и передал напарнику. Опять залез в окно. Снова руки. На этот раз ребенок постарше. Вытаскиваю, передаю. Потом еще, еще…

Фото пресс-службы МВД по Коми

Кинолог вытащил из горящего дома четырех детей и их мать. Она сказала, что внутри никого не осталось. Павел вздохнул с облегчением, но ненадолго. Шестимесячный малыш, которого спасли первым, хрипел и задыхался. Павел взял его на руки, развернул одеяло.

– Сначала я помассировал грудь в районе сердца, потом перевернул его и похлопал по спинке, – рассказывает Павел. – Хрипит. Снова перевернул. Опять массаж. И вот ребенок очнулся, заплакал. Даже не заплакал, а заорал!

В это время на место приехали медики, которые осмотрели малышей и оказали им помощь. Больше их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Фото пресс-службы МВД по Коми

Прибывшие пожарные начали тушить пожар. Дом горел открытым пламенем. Раскаленный шифер трещал и стрелял в разные стороны. В сарае рядом с горящим домом истошно выла собака. Павел бросился спасать животное.

– В суматохе я не сразу смог расстегнуть карабин, – говорит полицейский. – Собака огрызалась, но не кусала. Когда получилось освободить пса, передал его хозяевам.

Выполнив свой долг, полицейские отправились дальше дежурить. А на место происшествия прибыла инспектор по делам несовершеннолетних Сысольского района Любовь Селькова. Семья Натальи на учете в полиции не состоит, но педагоги в погонах регулярно навещают ее, ведь мама воспитывает шестерых детей.

По словам Людмилы Сельковой, узнав о трагедии многодетной семьи, она и ее коллеги решили помочь и собрали для детей вещи.

Спустя несколько часов после пожара полицейские Павел Майбуров и Алексей Митюнин вновь приехали к дому № 5 по улице Оплеснина, чтобы узнать, требуется ли еще какая-нибудь помощь. Хозяйка дома Наталья П., увидев их, не смогла сдержать слез.

Женщина говорит, что сама вряд ли бы смогла эвакуировать своих малышей:

— Пожар начался возле входа. Я с детьми находилась в комнате. Мы смотрели телевизор. Никакого дыма я не чувствовала. Что горим, поняла, когда огонь полностью охватил прихожую. Я отвела детей в дальнюю комнату, там нас и нашли наши спасители. Я всегда буду им благодарна.

Сами стражи порядка считают, что просто выполняли свою работу.

– Нам – полицейским – нельзя бояться, – говорит Павел. – Там же были дети. Думаешь только о них, ни о дыме, ни об опасности, ни о страхе. Реакция на страх – шаг вперед.

Приказом министра внутренних дел Республике Коми Сицским Алексей Митюнин награжден нагрудным знаком МВД России «Отличник полиции». Также подготовили ходатайство о награждении Павла Мацйбурова медалью «За спасение погибавших».

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