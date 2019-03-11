В Усть-Вымском районе охотник убил волчицу после двух дней преследования на снегоходе

В Усть- Вымском районе Коми охотник застрелил волчицу после двух дней преследования на снегоходе. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказали в местном отделении общества охотников и рыболовов.

Около поселка Черный Яр в пятницу, 8 марта, охотник догнал волчицу и застрелил ее. Два дня до этого он преследовал зверя по следам. Наконец, в Международный женский день усилия мужчины увенчались успехом.

За добычу волчицы от местного общества охотников и рыболовов житель Усть-Вымского района получит премию в размере пяти тысяч рублей. Кстати, такие поощрения энтузиастам-добытчикам в Коми больше нигде не выплачивают. Тушу волчицы осмотрят в Охотуправлении, где составят акт, что добыта именно волчица, а не собака. После охотник может сам распорядиться, как поступить с тушей зверя.

Как отметил председатель Усть-Вымьского общества охотников и рыболовов, в 2018 году в районе отстреляли 15 волков.

- Летом было затишье, но сейчас снова много сообщений о волчьем засилье. Обстановка не очень позитивная. Сегодня в поселке Мадмас утащили собаку. Недавно на улицах села Айкино видели серого хищника. В общем, волков много, - отметил Леонид Станевич.

По словам, Станевича, государство должно больше поощрять энтузиастов-охотников, которые на добровольных началах организуют добычу волка.

- Ведь людям зачастую невыгодно заниматься охотой. Представьте, охотник потратил за два дня преследования около 80 литров бензина, а это примерно 8 тысяч рублей. Охота - очень затратное мероприятие, - подытожил Леонид Мирославович Станевич.

Кстати, это уже второй волк с начала 2019 года, которого добыли в районе. В середине февраля недалеко от села Усть-Вымь местный житель поймал волчицу на капкан.

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