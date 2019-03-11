Почему машины скорой застревают в сыктывкарских дворах: ответ медиков

В Сыктывкаре в последние дни на нечищеных дорогах во дворах столицы несколько раз застревали машины скорой помощи. Заместитель главного врача станции скорой помощи Сыктывкара Лев Волков рассказал, кто виноват в инцидентах.

8 марта на улице Складской в Сыктывкаре машина скорой помощи увязла во дворе около дома №47. На помощь им спешила пожарная машина, но сотрудники МЧС не доехали до медиков: их авто тоже застряло на непроходимой дороге. На следующий день, 9 марта, машина скорой засела на улице 8 марта.

- Это было всегда и будет всегда, пока будет идти снег, и он будет таять. На станции скорой есть наработанный алгоритм при застревании в снежной каше - вызов другой бригады для передачи госпитализируемого пациента, выезд УАЗа с тросом и автомобиля спасателей, - отметил специалист на паблике станции скорой помощи.

По словам Волкова, причина застревания в снежной каше отнюдь не марка машин скорой, которые, как пишут комментаторы в соцсетях, не могут справиться с непроходимыми дорогами:

- Просто чистить дворы надо. Вчера обитатели дач в Дырносе - двое взрослых и несколько подростков - пробирались по узкой натоптанной тропе, падая в сугроб. Не мэр же города должен чистить ваши дворы и ваши тропинки! Не надо делать героев из тех, кто чистит тропку для себя и своих соседей. Это должно быть нормой, - отметил врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач скорой помощи: «Раньше застрявший теплоход считался курьезом. Сейчас – это норма»

За август катер, соединяющий жителей пригородного поселка Сыктывкара с большой землей, застрял на Вычегде три раза (подробности).

Воркутинцы осуждают медиков, которые приехали на помощь к бездомному

Очевидцы сняли на видео, как сотрудники скорой уронили бомжа на землю (подробности).