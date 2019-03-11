Сыктывкарская красавица поборется за титул «Мисс и миссис Земля»

Экс-сыктывкарка Нина Красовская примет участие в отборочном этапе одного из самых топовых мировых конкурсов красоты - «Мисс и миссис Земля». Финал бьюти-состязания состоится в июне в Лас-Вегасе.

Уроженка Коми давно мечтала принять участие в конкурсе красоты. Но по ее словам, эта возможность каждый раз ускользала от нее:

- В Сыктывкарском государственном университете я должна была участвовать в конкурсе «Мисс СГУ» от факультета прикладной математики и информатики, но его отменили. Я немного расстроилась. Затем, когда я училась в СЛИ на инженера лесного хозяйства, я планировала представлять факультет лесного хозяйства на конкурсе «Мисс СЛИ». Но состязание перенесли на следующий год! - рассказала Нина Красовская в соцсетях.

Фото из архива Нины Красовской

Но мечта — принять участие в конкурсе красоты — никогда не оставляла красавицу из Коми. Девушка решила попытать счастье в отборочном этапе конкурса «Мисс и миссис Земля», который пройдет в Рязани с 13 по 16 марта.

Конкуренцию Нине Красовской составят 19 девушек. Две победительницы отборочного состязания примут участие в национальном конкурсе, который пройдет в апреле в Москве. Победа в последнем — это путевка в Лас-Вегас, где в июне состоится финал «Мисс и миссис Земля». Особенность конкурса - в двух победительницах: незамужней (мисс) и замужней (миссис).

Фото из архива Нины Красовской

Участие в топовом конкурсе красоты - это не первый важный шаг, который девушка совершила в своей жизни. После окончания вуза Нина Красовская немного потрудилась по специальности инженера лесного хозяйства, но затем оставила стабильную работу и, следуя за мечтой, отучилась на визажиста. Сейчас девушка живет в Москве. Время от времени она приезжает в Сыктывкар, где проводит курсы обучения по основам визажа.

- Я верю в себя и свои силы, но для меня это серьезный шаг. И мне нужна ваша поддержка. Хочу чувствовать, что вы рядом! - обратилась девушка к землякам.

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