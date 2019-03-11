В Коми отзовется "Эхо" кинофестиваля "Кино без барьеров"

С 12 по 29 марта в Республике Коми в очередной раз пройдет уже ставшая традиционной акция Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Организаторы - «Комикино» и Коми республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

«Эхо» кинофестиваля «Кино без барьеров» в Республике Коми – акция некоммерческая. Показывая и обсуждая лучшие фильмы фестиваля, который проходит раз в два года в Москве, устроители фестиваля призывают посмотреть на жизнь человека с инвалидностью «под другим углом».

Региональные фестивальные кинопоказы - это открытый и искренний разговор всех со всеми об очень важном и необходимым: о любви и смерти, добре и зле, свободе и несвободе. Фильмы о людях с инвалидностью на самом деле просто о людях и таких непохожих судьбах, о взаимоотношениях и переживаниях – обо всем, что мы видим в любом кино. Многие истории, рассказанные кинематографистами, красной нитью объединяет тема независимости, самостоятельного выбора, свободного бытия, «полета над обстоятельствами», какими бы эти обстоятельства ни были.

В этом году зрители Республики Коми увидят обновленную программу игровых, документальных и анимационных фильмовиз России и зарубежья, затрагивающих проблемы людей с инвалидностью и особенностями развития, а также созданных при их непосредственном участии. Среди картин можно особенно выделить блок документальных российских лент - участников и лауреатов IX кинофестиваля «Кино без барьеров», например, лучший российский фильм по версии фестиваля – документальную ленту «Тысячи лиц» режиссера Анастасии Штандке. Дополнением фестивальной программы станут две творческие встречи с показами фильмов о людях с инвалидностью сыктывкарских авторов.

«Эхо» фестиваля «услышат» в Сыктывкаре, Печоре, Воркуте, Ухте, в Прилузском, Усть-Вымском, Койгородском, Княжпогостском, Удорском, Сысольском и Сыктывдинском районах. Все киносеансы будут сопровождаться дискуссиями, которые проведут подготовленные КРО ВОИ специалисты, а также творческими занятиями с детьми.

В столице Республики – городе Сыктывкаре кинопоказы и сопутствующие мероприятия пройдут на пяти площадках: в Доме дружбы народов, в Центре досуга и кино «Октябрь», в Национальной галерее Коми, в Центре культурных инициатив «Югор, Юношеской библиотеке.

Вход на все мероприятия свободный, запись групп: в Доме дружбы народов РК, в Центре досуга и кино «Октябрь», в ЦКИ «Югор» по телефону 31-09-59, в Юношескую библиотеку РК по телефону - 31-23-05, в Национальную галерею РК по телефону - 24-05-07.

В районах расписание акции необходимо узнавать непосредственно в учреждениях, где пройдет кинофорум: Княжпогостский районный Дом культуры, Койгородское централизованное клубное объединение», Кинотеатр им. М.Горького в Печоре, в Доме кино и досуга в Объячево, в Воркуте - это Централизованная библиотечная система», в Жешарте - Кинотеатр «Современник", в Ухте - Дом молодежи, в Выльгорте - Сыктывдинский районный Дом культуры и кинотеатр «Мир» - в селе Визинга.