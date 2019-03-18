2019-03-18T12:04:13+03:00
Общество

Ухтинка Эка Джанелидзе приглянулась Тимати на телешоу "Песни"

Девушка исполнила свой трек "Килла"
Алиса КОЗЛОВА
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Новые ПЕСНИ: ЭКА ДЖАНЕЛИДЗЕ - Килла.Полный 5 выпуск шоу #ПЕСНИ смотри здесь http://bit.ly/ehka-dzhanelidze-5vypusk Выступления других участников 5 выпуска: ОЛЬГА ВЕДИ - Виртуоз, https://youtu.be/9bDIoRSshUM МЕДНИКОВ КИРИЛЛ - Photo of us, https://youtu.be/9YlAHhxQr84 РОМАН ШЛЕПЯК - Хлопья летят наверх, https://youtu.be/ATSC3dHceA0 MONA SONGZ - Варнава возвращается в Павлодар, https://youtu.be/Fbz_1lNF7jk ДЭН ГЛАДКИЙ - Аллергия, https://youtu.be/hUb2u_2es_c КСЕНИЯ МИНАЕВА - Незабудка, https://youtu.be/kGOWeP8TG_E ALLANI - Если бы не ты, https://youtu.be/L37fiITLuh8 Группа ДАВИНЧИ - Не отпускай, https://youtu.be/LQXP9XLlfoI NARCISS - Narciss, https://youtu.be/mcpOlFfZvgY АРТЁМ АМЧИСЛАВСКИЙ - Addicted, https://youtu.be/eLulVltvO3c ЮРИЙ НИКОЛАЕНКО - Небо, https://youtu.be/nCqjjOPHLt8 ГРОШЪ - Сдача, https://youtu.be/oEleh3fbwBc CALIPSO - Падаем, https://youtu.be/QcypreIpF-M MONA SONGZ - Под названием секс, https://youtu.be/U_NgMAnNrm4 MISIDA - Это сделал ты, https://youtu.be/WULvJQaopzM ТРИГГЕРЫ - Медуза, https://youtu.be/xuygM3WWUCU #ПЕСНИ2 #ПЕСНИНАТНТ #ТНТ #gazgolder #blackstar

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Ухтинка Эка Джанелидзе успешно выступила в первом этапе телешоу "Песни" на канале "ТНТ". Певица исполнила авторский трек "Килла" перед Бастой и Тимати. Выпуск музыкального конкурса вышел в субботу, 16 марта.

Мнения жюри по поводу трека Эки разошлись: Баста проголосовал против исполнительницы, а Тимати поддержал ее. Благодаря его решению певица продолжит участвовать в шоу.

Отметим, что Эка Джанелидзе живет в Санкт-Петербурге, там она окончила институт культуры и искусства. Певица уже пыталась пробиться в число участников в шестом сезоне шоу "Голос". На слепых прослушиваниях Эка исполнила известный хит «Thriller» Майкла Джексона, но в ее поддержку повернулась только Пелагея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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