Ухтинка Эка Джанелидзе приглянулась Тимати на телешоу "Песни"

Ухтинка Эка Джанелидзе успешно выступила в первом этапе телешоу "Песни" на канале "ТНТ". Певица исполнила авторский трек "Килла" перед Бастой и Тимати. Выпуск музыкального конкурса вышел в субботу, 16 марта.

Мнения жюри по поводу трека Эки разошлись: Баста проголосовал против исполнительницы, а Тимати поддержал ее. Благодаря его решению певица продолжит участвовать в шоу.

Отметим, что Эка Джанелидзе живет в Санкт-Петербурге, там она окончила институт культуры и искусства. Певица уже пыталась пробиться в число участников в шестом сезоне шоу "Голос". На слепых прослушиваниях Эка исполнила известный хит «Thriller» Майкла Джексона, но в ее поддержку повернулась только Пелагея.

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