Спалившие горный приют на Урале екатеринбуржцы купили сруб для новой избы

В середине января группа туристов из Екатеринбурга устроила пожар в гостевом приюте у горы Сабля на Приполярном Урале в национальном парке «Югыд Ва». В огне никто не пострадал, но изба «40 окладов» восстановлению не подлежит. Виновники пожара приобрели сруб, который поставят взамен сгоревшего приюта. Загвоздка - доставить его к Аранецкому перевалу. Об этом организатор установки избы для туристов Лариса Пелипенко рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми».

- Туристы сами изъявили желание помочь в восстановлении приюта. На их деньги был приобретен сруб и оплачена доставка в деревню Аранец. Именно оттуда планируется доставка к подножию Саблинского массива, где стоит приют. По словам екатеринбуржцев, они вложили в новую избу столько, сколько смогли. Думаю, что это хороший вклад с их стороны. Но на заброску, а это самый трудный и ответственный момент, денег больше нет. Предполагается, что забрасывать бревна будут местные жители Печоры и Печорского района. Деньги нужны для заправки снегоходов бензином и маслом и, конечно, оплаты работы людей, - отметила организатор сбора средств Лариса Пелипенко.

По примерным расчетам, снегоход может транспортировать по два шестиметровых бревна за один раз. В общей сложности, предстоит не менее пятидесяти ходок туда и обратно.

Вот так будет выглядеть новый приют у подножия Сабли

Для того, чтобы доставить сруб к месту, нужны деньги. Волонтеры просят помощи всех неравнодушных. Номер банковской карты для помощи - 4817 7602 3708 6917 (держатель карты - Пелипенко Лариса Викторовна). Эта карта открыта специально для сбора. «Организаторы будут вести отчеты по сбору открыто и по любому запросу», - добавила Лариса Пелипенко.

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