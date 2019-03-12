2019-03-12T13:32:50+03:00
Общество

В сыктывкарском Свято-Стефановском соборе работает робот-звонарь

Колокола звонят по команде смартфона
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Колокола подключили к системе «электронный звонарь»Колокола подключили к системе «электронный звонарь»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Колокола на строящейся звоннице при Свято-Стефановском Кафедральном соборе подключили к системе «электронный звонарь». Это значит, что они будут работать по команде смартфона. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Новая система может работать как с живым человеком, так и без его участия. С пульта дистанционного управления можно будет настроить силу удара в каждый колокол, темп, а также синхронизацию колоколов между собой.

- Небезопасно нашим звонарям появляться на стройке, пока продолжается строительство звонницы, поэтому использование этой программы - большой плюс. Верёвочки восемнадцати освящённых колоколов движет комплекс электронных рычагов. Все колокола уже установлены, а звонница работает в полную силу. Всего запрограммировано 84 мотива колокольного звона. Сейчас куранты бьют через час, - рассказал архиепископ.

Кстати, запустить «электронный звонарь» можно из любой точки мира со смартфона. Взломать программу не получится: систему запускают только знакомые ей номера. Управление также доступно от специального пульта и в самой колокольне.

Питирим добавил, что в среду светлой седмицы (второе воскресенье после Пасхи) в Сыктывкаре планируют организовать фестиваль колокольного звона. Специалисты с приходов епархии вручную покажут красоту пасхальных переливов. Добавим, что к Пасхе на звоннице планируют установить пять золотых куполов.

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«Спешите в церковь, фотографируйте, подавайте на экспертизу», - сообщает архиепископ Питирим (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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