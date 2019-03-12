В Коми двое подростков избили 96-летнюю блокадницу Ленинграда

Во время мартовских праздников в Инте произошел не поддающийся объяснению случай жестокости. 9 марта в подъезде дома № 25 по улице Мира двое подростков избили 96-летнюю блокадницу Ленинграда Любовь Курочкину. О случившемся «КП-Коми» рассказал друг пенсионерки Николай Алексеенко.

Днем престарелая женщина как всегда вышла на прогулку со своей собакой. По дороге домой она увидела, что возле ее подъезда двое подростков ломают деревья. Любовь Курочкина сделала им замечание и пошла дальше, однако молодые люди, которым не понравилось, что их учат жизни, стали ее преследовать.

- Любовь Ивановна очень порядочный человек. Она не могла спокойно пройти мимо тех, кто напрасно ломает деревья. Видимо, эти двое проследили за ней. Любовь Ивановна зашла в подъезд, где было темно, и вдруг кто-то из них ударил ее сзади по голове. Она тут же упала. Потом неизвестные ударили еще раз и убежали, - вспоминает разговор с блокадницей Николай Алексеенко. - Сосед по подъезду помог ей подняться и довел до квартиры.

Сейчас Любовь Ивановна боится повторения инцидента

Собеседник «КП-Коми» также пояснил, что напротив дома №25 по ул. Мира находится несколько учебных заведений - техникум, школа №9, гимназия №3. Поэтому определить, где именно могли учиться нападавшие подростки, сложно. Любовь Николаевна только помнит, что один из них был высокий и худощавый, другой - пониже и крупнее.

- Я позвонил ей 9 марта, а она посетовала, что ей нужно в аптеку, так как все тело в синяках и ссадинах. Я сначала ничего не понял, нормально побеседовать с ней удалось только на следующий день. Тогда она и рассказала о случившемся, - отметил друг Любови Курочкиной.

Николай Алексеенко посоветовал интинке обязательно обратиться в полицию. Тем более, что сама Любовь Николаевна призналась, что боится повторения инцидента.

К моменту публикации «КП-Коми» направила запрос по поводу случившегося в прокуратуру Республики Коми.

Справка «КП-Коми»

Любовь Ивановна Курочкина – жительница блокадного Ленинграда. Родилась 5 августа 1922 года, с ноября 1956 года проживает в Инте. Когда началась война, Любови Ивановне было почти 19 лет. Работала на Кировском заводе, где контролировала качество гусеничных траков. В первые дни войны прошла курсы медсестер, помогала раненым, выносила убитых. Отмечена наградой «За оборону Ленинграда». Имеет звание «Ветеран труда», орден за партийную работу, «За доблестный труд», «Житель блокадного Ленинграда», награды к юбилеям Великой Отечественной войны, памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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