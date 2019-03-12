2019-03-12T14:29:26+03:00
Общество

Мэр Воркуты подарил уличному гармонисту термобелье

Валерий Шумков вот уже несколько лет играет на любимом инструменте в любую погоду
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: vk.com/igor_gurev1968Фото: vk.com/igor_gurev1968Фото: vk.com
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Уже много лет в Воркуте на перекрестке улиц Яновского и Ленина можно увидеть веселого гармониста, который радует жителей города в любую погоду. О Валерие Шумкове мало что известно, но можно с уверенностью сказать, что в заполярный город он приехал из Перми, и что он окончательно и бесповоротно влюблен в музыку. В Интернете не устают нахваливать талант гармониста, а кто-то даже видел, как Валерий помогает пенсионерам переходить улицу. Не так давно пользователь соцсетей Кубай Нарзанов в "Вконтакте" обратился к мэру города с предложением наградить музыканта грамотой за его нелегкий труд.

И кто бы мог подумать, но на просьбу откликнулся сам Игорь Гурьев.

- Сегодня пригласил в гости, уже знаменитого в городе, уличного гармониста Валерия Петровича Шумкова из Перми. Поговорили о его жизни. Подарил ему комплект зимней спецодежды и термобелье, чтобы продолжал радовать всех воркутинцев музыкой в любую погоду, - написал на своей страничке мэр Воркуты.

Гармонист уже стал знаменитостью в городе

Гармонист уже стал знаменитостью в городе

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Жителей Воркуты "согревают" переливы гармошки

Удивительное дело: на улицах Воркуты появился уличный музыкант - это простой гармонист, который исполняет незатейливые мелодии. Для столицы Заполярья с ее затяжной и лютой зимой - бесконечными морозами и вьюгами - живая музыка подобна антидепрессантам. В соцсетях горожане пишут, как звуки гармони подняли им настроение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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