Мэр Воркуты подарил уличному гармонисту термобелье

Уже много лет в Воркуте на перекрестке улиц Яновского и Ленина можно увидеть веселого гармониста, который радует жителей города в любую погоду. О Валерие Шумкове мало что известно, но можно с уверенностью сказать, что в заполярный город он приехал из Перми, и что он окончательно и бесповоротно влюблен в музыку. В Интернете не устают нахваливать талант гармониста, а кто-то даже видел, как Валерий помогает пенсионерам переходить улицу. Не так давно пользователь соцсетей Кубай Нарзанов в "Вконтакте" обратился к мэру города с предложением наградить музыканта грамотой за его нелегкий труд.

И кто бы мог подумать, но на просьбу откликнулся сам Игорь Гурьев.

- Сегодня пригласил в гости, уже знаменитого в городе, уличного гармониста Валерия Петровича Шумкова из Перми. Поговорили о его жизни. Подарил ему комплект зимней спецодежды и термобелье, чтобы продолжал радовать всех воркутинцев музыкой в любую погоду, - написал на своей страничке мэр Воркуты.

Гармонист уже стал знаменитостью в городе

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