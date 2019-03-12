2019-03-12T14:44:19+03:00
Общество

Хоккеисты-дошколята смогут начать тренировки, даже не имея своих коньков

«Северная Олимпия» в Сыктывкаре благодаря гранту «Лукойл» приобрела необходимый инвентарь для занятий на льду
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Спортшкола "Северная Олимпия" приглашает на занятия хоккеем и фигурным катанием ребят 2012- 2015 годов рождения.Спортшкола "Северная Олимпия" приглашает на занятия хоккеем и фигурным катанием ребят 2012- 2015 годов рождения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2018 году спортивная школа «Северная Олимпия» стала победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл». Жюри поддержало проект школы «Первые шаги на льду» и выделило грантовую поддержку в размере 169 000 рублей.

Идея автора проекта Евгении Чураковой, инструктора- методиста спортивной школы «Северная Олимпия», заключалась в том, чтобы приобрести фигурные и хоккейные коньки для самых маленьких спортсменов, которые только пробуют себя в этих видах спорта.

- Зачастую родители 4-6-летних малышей не могут купить дорогостоящие коньки для занятий. Иметь временный инвентарь для малышей тем более важно, когда у родителей нет уверенности, что чадо останется и продолжит тренироваться, а не махнет на все рукой и забросит это дело, - говорит Евгения Чуракова.

Поэтому, чтобы создать собственную инвентарную базу, которая позволила бы проводить тренировки среди детей-новчиков, спортивная школа «Северная Олимпия» подала заявку на Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и выиграла.

Для покупки необходимого числа коньков спортивная школа прибавила к грантовому вознаграждению еще 30% собственных средств. В результате для занятий дошколят на льду в «Северной Олимпии» было закуплено 15 пар хоккейных и 15 пар фигурных коньков, а также 4 специальных приспособления, так называемые «помощники фигуристов».

Автор проекта Евгения Чуракова с дипломом "Лукойла"

Автор проекта Евгения Чуракова с дипломом "Лукойла"

Такое материальное подспорье со стороны ПАО «Лукойл» позволило «Северной Олимпии» объявить дополнительный набор в группы по хоккею и фигурному катанию. Сейчас спортшкола приглашает на вакантные места ребят 2012- 2015 годов рождения. При этом коньки 27, 28, 29 размеров и инвентарь для занятий им будут предоставлены на безвозмездной основе.

Справка «КП-Коми»

Впервые конкурс социальных и культурных проектов в Коми и Ненецком автономном округе прошел в 2005 году. За это время в конкурсе приняли участие около 1000 заявителей, более 260 из которых стали победителями. География расширилась с 3 до 18 муниципалитетов со всего региона деятельности предприятия: от Прилузского района на юге Коми до Заполярного района в Ненецком автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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