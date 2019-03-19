Вся наша жизнь – цифра: как вести бизнес в один клик

Подписать документы не на бумаге, а с помощью смартфона. Найти продавцов или операторов call-центра не по объявлению, а с помощью искусственного интеллекта. То, о чем когда-то мечтал бизнес, стало реальностью. Как рынок меняет подходы к бизнес-задачам, переходя на цифровые технологии, – в нашем материале.

Операция «мобильные и электронные»

Распознавать голос, лицо сканировать отпечатки пальцев –человек научил технику выполнять любую из операций. Самыми прогрессивными стали мобильные устройства, им доверяют даже личные финансы: бесконтактную оплату со смартфонов используют уже треть россиян. В 2018 году телеком-эксперты удивили бизнес новым направлением. Впервые в России – в один клик - на экранах смартфонов подписали юридические документы с помощью мобильной электронной подписи (МЭП). Такую услугу для бизнеса первым на рынке предложил «МегаФон», топ-менеджеры компании лично продемонстрировали ее применение.

- МЭП - новый инструмент для подписания юридических документов из любой точки мира, где есть сотовая связь, — поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова. — Теперь можно удаленно подписывать документы на смартфоне, если вы часто в разъездах.

Ирина Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале

Чтобы начать пользоваться МЭП, необходима специальная SIM-карта с установленным приложением. Все обычные функции - отправка смс, звонки, интернет- сохраняются. В ближайшее время эта технология станет общераспространённой, уверены телеком-эксперты, ведь организации уже в онлайн-режиме обмениваются электронными счетами.

Интернет вещей, или Гренландия по-уральски

65% компаний в России инвестируют в интернет вещей, ожидая роста выручки и сокращения затрат.

На Урале каждый день на 150 «умных машин» становится больше. К интернету подключают датчики, счетчики, производственную технику. SIM-карты устанавливают в служебных, грузовых автомобилях, чтобы отслеживать их пройденное расстояние, работу водителей, расход топлива.

Все больше предпринимателей устанавливают SIM-карты в служебных, грузовых автомобилях, чтобы отслеживать их путь, расход топлива.

- Число машин, умеющих автоматически передавать данные, за год выросло еще на 143%. Этот тренд сохранится и в 2019 году, — уверена Инна Смирнова. — Наша услуга «M2M-мониторинг» помогает бизнесу на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, дистанционно управлять SIM-картами. Вести онлайн-диагностику, получать данные о работоспособности оборудования, предотвращать внештатные ситуации.

На Урале под управлением SIM-карт «МегаФона» работают уже больше 50 тысяч умных аппаратов на «M2M-мониторинге». Общее число таких IoT-устройств стало сравнимо с численностью населения самого большого острова в мире – Гренландии.

Машинные подсказки

Прогнозировать поведение клиентов, знать какие сайты они посещают – все это можно получить, анализируя большие данные (Big Data). Технологию применяют даже при общении с клиентами, пример – таргетированные sms.

- На основе анализа обезличенных данных абонентов мы разработали сервис «МегаФон.Таргет». Наши корпоративные клиенты теперь рассылают умные рекламные сообщения. Можно сегментировать получателей sms по 16 параметрам, например, пол, возраст, местоположение, — говорит Инна Смирнова.

Сервис «МегаФон.Таргет» помогает корпоративным клиентам рассылать умные рекламные сообщения.

Цифровой подбор

Какие бы амбициозные цели ни стояли перед организацией, достичь их невозможно без людей. HR-специалисты борются с поддержанием штата – ищут операторов call-центров, или же другой линейный персонал – кассиров, официантов.

«МегаФон» предложил цифровой подбор линейного персонала - эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов. Эту услугу в «МегаФоне» «отрабатывали» на себе, укомплектовав штат в центрах обслуживания на 98%, ранее до 30% позиций оставались не занятыми.

"МегаФон" помогает компаниям найти кандидатов на вакантные должности

- Цифровой подбор персонала уже используют федеральные компании. Например, одна из торговых сетей открывала новые магазины, требовалось 150 консультантов по продажам. Клиент использовал наш цифровой подбор и все сотрудники вышли на работу в срок, — рассказала топ-менеджер «МегаФона». — Эти телеком-решения уже не фрагмент из романа Жюля Верна, это реальность, в которой живет успешный бизнес. В ближайшие 5 лет эти услуги будут такими же необходимыми в жизни компаний, как когда-то стала мобильная связь.