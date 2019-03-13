2019-03-13T12:28:03+03:00
Общество

На съемки - в каске: уроженец Коми Александр Иванюк делал сюжеты для федерального канала из горячих точек

За годы работы на федеральном телеканале он успел побывать в 35 странах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из личного архива героя статьиФото из личного архива героя статьи
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Уроженец печорского поселка Кожва, телеоператор Александр Иванюк работает в ближневосточном бюро программы «Вести». За годы работы на федеральном телеканале он успел побывать в 35 странах, в том числе в горячих точках.

Иран, Бирма, Северная Корея, Афганистан, Судан, Индия, Израиль, Йемен, Египет – это далеко не полный список его командировок. Александр был окружен разъяренной толпой в Египте, освещал теракты в Кабуле, видел направленное на него дуло танка у посольства Саудовской Аравии. Об этих и многих других эпизодах работы в зоне конфликтов он рассказал «Комсомольской правде в Коми».

Про опасность

Опасности я никогда не искал. В горячие точки направляла работа. А журналист, как я считаю, не должен обсуждать приказ. Если руководство считает нужным направить именно меня, значит оно полагает, что я способен выполнить это редакционное задание.

На фото - Восточный Иерусалим

На фото - Восточный Иерусалим

А вот адреналин... Он заводит, конечно. В нашем деле - это отличный допинг. Адреналин присутствует, когда ты снимаешь эксклюзив, когда знаешь, что твой репортаж будет не только в главном выпуске «Вестей», но и пойдет первым сюжетом.

Но опасностей, конечно же, хочется избегать. Я живу не один в этом мире: у меня есть родители, супруга, дети, друзья. Что бы вокруг меня не происходило на съемке, я обязан вернуться домой живым, здоровым и в отличном настроении.

Про Афганистан

Афганистан, Йемен, Египет, Палестина - вот, пожалуй, и весь список стран, где было действительно опасно. Находиться в Афганистане само по себе страшно. Однажды пять дней не было работы, и мы с корреспондентом Евгением Поддубным даже из отеля не выходили. По Кабулу так просто не погуляешь, потому что любое перемещение по городу чревато неприятностями.

С Евгением Поддубным в Кабуле

С Евгением Поддубным в Кабуле

В дни нашей командировки в дипломатическом квартале Кабула случился теракт, ответственность за который взяло движение «Талибан» (деятельность террористической организации запрещена на территории РФ). Повод - они были недовольны визитом президента США Обамы. Мы поснимали место теракта и собирались уезжать. С нами был местный продюсер Шабир. Вдруг к нам подбежала женщина с мольбой увезти ее из этого страшного места. Шабир спросил, мол, согласны ли мы. Мы согласились. Он открыл багажник авто и показал женщине, что она должна туда залезть. Я воскликнул, что ей хватит места в салоне. Но тут возмутился Шабир: «У нас не положено женщине ездить рядом с мужчинами!» Так мы и вывезли женщину в багажнике.

Про толпу в Йемене

В Йемене я был весной 2011 года, когда там начинались революционные волнения. Позже они вылились в гражданскую войну, которая и длится до сих пор. Тогда Али Абдалла Салех еще был президентом Йемена. Мы пошли снимать митинг в его поддержку на огромной площади недалеко от президентского дворца рядом с мечетью аль-Бакирийя. Народу - тьма тьмущая.

Мечеть аль-Бакирийя, в столице Йемена - Саане

Мечеть аль-Бакирийя, в столице Йемена - Саане

Мы стояли рядом с президентом на трибуне. А между тем толпа прибывала и прибывала. Когда выступление закончилось, а президент покинул сцену, люди кинулась к трибуне. Они неслись не оглядываясь, перепрыгивая через ограждения, желая просто прикоснуться к тому месте, где стоял их любимый президент. Через день мы узнали, что на площади в тот день было около 1 200 000 человек! А Али Абдалла был свергнут через полгода, несмотря на большую любовь жителей Йемена.

Про войну в Палестине

В Палестине приходится бывать часто. Обычно мы ездим на машине с израильскими номерами, а палестинцы не любят израильтян. Поэтому каждая поездка туда - это адреналин. В прошлый раз мы ездили туда, освещая тему переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда пришлось побегать под летящими камнями и подышать слезоточивым газом. Но это мелочи по сравнению с военными столкновениями между Израилем и сектором Газа. С точки зрения людей, не живущих в Израиле, - эти военные операции сложно назвать войной. Но это действительно война, ведь над половиной Израиля летают ракеты, выпущенные наобум из Газы: систем наведения у их стрелков нет.

К счастью, израильтяне разработали отличную систему ПРО «Железный купол», которая сбивает 80% вражеских ракет. Несколько раз я был свидетелем того, как они сбиваются. Однажды в центре Тель-Авива завыла предупреждающая сирена, я остановил автомобиль, мы с супругой вышли, присели на обочине и услышали хлопок прямо над нами. Это противоракета сбила снаряд из Газы.

Йемен, пригород города Ходейда

Йемен, пригород города Ходейда

Про разъяренных людей в Египте

Но самый большой страх я испытал в Египте во время революций - в 2011 и в 2013 годах. Тогда слезоточивый газ показался детской шалостью. В 2011 году я оказался в окружении разъяренной толпы на площади Тахрир в самом центре Каира. Люди окружили меня, их глаза были наполнены яростью. С криками «Аль-Джазира» они стали вырывать из моих рук камеру. И бесполезно было доказывать, что я не «Аль-Джазира», а «Россия». До сих пор не понимаю, как получилось вырваться из их окружения. Камера осталась у меня в руках.

Ближневосточное бюро ВГТРК. С легендарными шефом бюро Сергеем Пашковым и продюсером Варварой Галембо.

Ближневосточное бюро ВГТРК. С легендарными шефом бюро Сергеем Пашковым и продюсером Варварой Галембо.

В 2013 году египтяне решили свергнуть следующего президента. Мы с корреспондентом Сергеем Пашковым и продюсером Андреем Поповым пытались добраться до отеля на машине. На одной из центральных улиц Каира танк армии Египта направил ствол орудия на наше авто, и раздался залп. К счастью, это был предупредительный выстрел. Оказалось, что мы неслись по пустой дороге прямо к посольству Саудовской Аравии, которое охранял этот танк. Все обошлось, нам позволили развернуться и уехать. Ужас накрыл меня спустя пару часов в отеле, когда я понял, что нас легко могли и уничтожить. Никто же в танке не знал, что мы просто заплутали.

Про работу под пулями

В напряженной обстановке мне приходится работать до сих пор, но под пулями, к счастью, никогда. По моему убеждению, не должны журналисты работать под пулями. Лишнее доказательство тому, смерти моих коллег в украинском конфликте. Светлая память Антону Волошину, Игорю Корнелюку, Анатолию Кляну, нашему земляку - печорцу Андрею Стенину.

Освещать военные конфликты необходимо с величайшей осторожностью. Нужно не стесняться использовать опыт журналистов-профессионалов, прошедших через несколько военных командировок. Каждый выезд на съемку в таких условиях чреват неприятностями. Поэтому нужно продумывать каждый шаг и ни на секунду не забывать - нас ждут дома. Невозможно привыкнуть к работе в состоянии постоянного страха за жизнь. Привычка убивает внимательность и осторожность, а это очень опасно... Можно не вернуться.

Похороны Патриарха Всея Руси Алексия II. Оператор снимает общий план Елоховского храма, где похоронили Патриарха.

Похороны Патриарха Всея Руси Алексия II. Оператор снимает общий план Елоховского храма, где похоронили Патриарха.

Про родину

В Коми я не был больше 5 лет, но я слежу за новостями из республики. Был неприятно удивлен количеству уголовных дел на чиновников. Одно могу сказать точно, я очень скучаю по своей малой родине. Как только появиться возможность, я обязательно навещу и Кожву, и Печору, и Сыктывкар.

Из досье «КП-Коми»

Телеоператор Александр Иванюк - уроженец печорского поселка Кожва, работал на Коми республиканском телеканале. Сейчас оператор ближневосточного бюро программы «Вести». Иванюк успел поработать и в составе кремлевского (президентского) пула, премьерского, а также сопровождал главу российского МИДа Сергея Лаврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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