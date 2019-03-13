На съемки - в каске: уроженец Коми Александр Иванюк делал сюжеты для федерального канала из горячих точек

Уроженец печорского поселка Кожва, телеоператор Александр Иванюк работает в ближневосточном бюро программы «Вести». За годы работы на федеральном телеканале он успел побывать в 35 странах, в том числе в горячих точках.

Иран, Бирма, Северная Корея, Афганистан, Судан, Индия, Израиль, Йемен, Египет – это далеко не полный список его командировок. Александр был окружен разъяренной толпой в Египте, освещал теракты в Кабуле, видел направленное на него дуло танка у посольства Саудовской Аравии. Об этих и многих других эпизодах работы в зоне конфликтов он рассказал «Комсомольской правде в Коми».

Про опасность

Опасности я никогда не искал. В горячие точки направляла работа. А журналист, как я считаю, не должен обсуждать приказ. Если руководство считает нужным направить именно меня, значит оно полагает, что я способен выполнить это редакционное задание.

На фото - Восточный Иерусалим

А вот адреналин... Он заводит, конечно. В нашем деле - это отличный допинг. Адреналин присутствует, когда ты снимаешь эксклюзив, когда знаешь, что твой репортаж будет не только в главном выпуске «Вестей», но и пойдет первым сюжетом.

Но опасностей, конечно же, хочется избегать. Я живу не один в этом мире: у меня есть родители, супруга, дети, друзья. Что бы вокруг меня не происходило на съемке, я обязан вернуться домой живым, здоровым и в отличном настроении.

Про Афганистан

Афганистан, Йемен, Египет, Палестина - вот, пожалуй, и весь список стран, где было действительно опасно. Находиться в Афганистане само по себе страшно. Однажды пять дней не было работы, и мы с корреспондентом Евгением Поддубным даже из отеля не выходили. По Кабулу так просто не погуляешь, потому что любое перемещение по городу чревато неприятностями.

С Евгением Поддубным в Кабуле

В дни нашей командировки в дипломатическом квартале Кабула случился теракт, ответственность за который взяло движение «Талибан» (деятельность террористической организации запрещена на территории РФ). Повод - они были недовольны визитом президента США Обамы. Мы поснимали место теракта и собирались уезжать. С нами был местный продюсер Шабир. Вдруг к нам подбежала женщина с мольбой увезти ее из этого страшного места. Шабир спросил, мол, согласны ли мы. Мы согласились. Он открыл багажник авто и показал женщине, что она должна туда залезть. Я воскликнул, что ей хватит места в салоне. Но тут возмутился Шабир: «У нас не положено женщине ездить рядом с мужчинами!» Так мы и вывезли женщину в багажнике.

Про толпу в Йемене

В Йемене я был весной 2011 года, когда там начинались революционные волнения. Позже они вылились в гражданскую войну, которая и длится до сих пор. Тогда Али Абдалла Салех еще был президентом Йемена. Мы пошли снимать митинг в его поддержку на огромной площади недалеко от президентского дворца рядом с мечетью аль-Бакирийя. Народу - тьма тьмущая.

Мечеть аль-Бакирийя, в столице Йемена - Саане

Мы стояли рядом с президентом на трибуне. А между тем толпа прибывала и прибывала. Когда выступление закончилось, а президент покинул сцену, люди кинулась к трибуне. Они неслись не оглядываясь, перепрыгивая через ограждения, желая просто прикоснуться к тому месте, где стоял их любимый президент. Через день мы узнали, что на площади в тот день было около 1 200 000 человек! А Али Абдалла был свергнут через полгода, несмотря на большую любовь жителей Йемена.

Про войну в Палестине

В Палестине приходится бывать часто. Обычно мы ездим на машине с израильскими номерами, а палестинцы не любят израильтян. Поэтому каждая поездка туда - это адреналин. В прошлый раз мы ездили туда, освещая тему переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда пришлось побегать под летящими камнями и подышать слезоточивым газом. Но это мелочи по сравнению с военными столкновениями между Израилем и сектором Газа. С точки зрения людей, не живущих в Израиле, - эти военные операции сложно назвать войной. Но это действительно война, ведь над половиной Израиля летают ракеты, выпущенные наобум из Газы: систем наведения у их стрелков нет.

К счастью, израильтяне разработали отличную систему ПРО «Железный купол», которая сбивает 80% вражеских ракет. Несколько раз я был свидетелем того, как они сбиваются. Однажды в центре Тель-Авива завыла предупреждающая сирена, я остановил автомобиль, мы с супругой вышли, присели на обочине и услышали хлопок прямо над нами. Это противоракета сбила снаряд из Газы.

Йемен, пригород города Ходейда

Про разъяренных людей в Египте

Но самый большой страх я испытал в Египте во время революций - в 2011 и в 2013 годах. Тогда слезоточивый газ показался детской шалостью. В 2011 году я оказался в окружении разъяренной толпы на площади Тахрир в самом центре Каира. Люди окружили меня, их глаза были наполнены яростью. С криками «Аль-Джазира» они стали вырывать из моих рук камеру. И бесполезно было доказывать, что я не «Аль-Джазира», а «Россия». До сих пор не понимаю, как получилось вырваться из их окружения. Камера осталась у меня в руках.

Ближневосточное бюро ВГТРК. С легендарными шефом бюро Сергеем Пашковым и продюсером Варварой Галембо.

В 2013 году египтяне решили свергнуть следующего президента. Мы с корреспондентом Сергеем Пашковым и продюсером Андреем Поповым пытались добраться до отеля на машине. На одной из центральных улиц Каира танк армии Египта направил ствол орудия на наше авто, и раздался залп. К счастью, это был предупредительный выстрел. Оказалось, что мы неслись по пустой дороге прямо к посольству Саудовской Аравии, которое охранял этот танк. Все обошлось, нам позволили развернуться и уехать. Ужас накрыл меня спустя пару часов в отеле, когда я понял, что нас легко могли и уничтожить. Никто же в танке не знал, что мы просто заплутали.

Про работу под пулями

В напряженной обстановке мне приходится работать до сих пор, но под пулями, к счастью, никогда. По моему убеждению, не должны журналисты работать под пулями. Лишнее доказательство тому, смерти моих коллег в украинском конфликте. Светлая память Антону Волошину, Игорю Корнелюку, Анатолию Кляну, нашему земляку - печорцу Андрею Стенину.

Освещать военные конфликты необходимо с величайшей осторожностью. Нужно не стесняться использовать опыт журналистов-профессионалов, прошедших через несколько военных командировок. Каждый выезд на съемку в таких условиях чреват неприятностями. Поэтому нужно продумывать каждый шаг и ни на секунду не забывать - нас ждут дома. Невозможно привыкнуть к работе в состоянии постоянного страха за жизнь. Привычка убивает внимательность и осторожность, а это очень опасно... Можно не вернуться.

Похороны Патриарха Всея Руси Алексия II. Оператор снимает общий план Елоховского храма, где похоронили Патриарха.

Про родину

В Коми я не был больше 5 лет, но я слежу за новостями из республики. Был неприятно удивлен количеству уголовных дел на чиновников. Одно могу сказать точно, я очень скучаю по своей малой родине. Как только появиться возможность, я обязательно навещу и Кожву, и Печору, и Сыктывкар.

Из досье «КП-Коми»

Телеоператор Александр Иванюк - уроженец печорского поселка Кожва, работал на Коми республиканском телеканале. Сейчас оператор ближневосточного бюро программы «Вести». Иванюк успел поработать и в составе кремлевского (президентского) пула, премьерского, а также сопровождал главу российского МИДа Сергея Лаврова.