«Ростелеком» реализовал в Коми первый на селе проект облачного видеонаблюдения

28 февраля в селе Корткерос, который является центром одноименного района Республики Коми, заработал комплекс облачного видеонаблюдения. Камеры установлены в местах массового пребывания людей. Проект разработал и реализовал «Ростелеком».

Компания выиграла конкурс, предложив администрации района максимально эффективный проект – облачную модель видеонаблюдения. Такой подход экономит средства: затраты на оборудование для хранения данных не требуются.

«Ростелеком» установил 32 камеры и подключил их через волоконно-оптические линии к системе облачного видеонаблюдения компании. Именно это позволяет пользователям услуги экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, оплате персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности.

«Ростелеком» установил 32 камеры и подключил их через волоконно-оптические линии к системе облачного видеонаблюдения компании.

Система дает возможность заказчику индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: фиксировать определенные действия, например, движение, пересечение линий, вход в периметр. Смонтированные IP-камеры могут снимать в темноте. Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства, подключенного к интернету, в соответствии с выданными администратором правами. При этом владелец системы может самостоятельно управлять видеоархивом и предоставлять доступ ко всем или отдельным точкам видеонаблюдения тем службам, которые посчитает нужными.

Еще одно преимущество облачного видеонаблюдения – простота внедрения сервиса: на настройку оборудования требуется несколько минут.

«Корткерос – это пионер с точки зрения коммуникаций, – отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. – Именно отсюда началась цифровизация села, когда в 1996 году в нем была установлена первая сельская цифровая станция на три тысячи номеров. Корткерос влился в систему «Безопасный город» как первое село, где установлено самое современное решение в формате облачного видеонаблюдения. «Ростелеком» очень надеется, что на такой передовой территории будет реализовано еще много интересных проектов, а другие райцентры возьмут инновационную практику Корткероса за основу».

«Всё, что направлено на обеспечение безопасности граждан, будет поддерживаться и развиваться районной администрацией. Мы заинтересованы в том, чтобы объекты культурного наследия, исторические памятники были надёжно защищены от вандалов и сохранили свой первозданный вид. Программа «Безопасный город» разработана как раз для этих целей», - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин.