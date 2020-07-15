2020-07-15T11:32:27+03:00
Общество

В Коми дополнительно выделят деньги на выплаты медикам

В бюджете ищут деньги для медработников, переболевших коронавирусом
Дарья ЮДИНА
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В Коми на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом дополнительно выделят деньгиВ Коми на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом дополнительно выделят деньгиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Владимир Уйба встретился с представителями инициативной рабочей группы Минздрава Коми и территориального Центра медицины катастроф. Они обсудили результаты совместной работы, а также вопросы и предложения рабочей группы по стимулирующим выплатам работникам скорой помощи и амбулаторного звена. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

На встрече решили выделить дополнительные деньги на выплаты сотрудникам скорой медицинской помощи и амбулаторного звена, которые работают на территориях с высоким уровнем заболеваемости, но не контактируют с «ковидными» пациентами. Перечень должностей уже составили. Деньги выплатят за период с 16 марта по 30 июня. Расчетная сумма составляет 182 миллиона рублей. К концу недели средства доведут до учреждений.

Также на выплаты работникам Центра медицины катастроф министерство финансов Коми выделило дополнительно 31,8 млн рублей. По данным минздрава Коми 9 июля средства за май-июнь перечислили в учреждение. Далее деньги будут доводиться по заявке. К концу недели работникам должны пересчитать зарплату.

Также на встрече подняли вопрос о страховых выплатах медработникам, пострадавшим от новой коронавирусной инфекции. По разъяснению и. о. министра здравоохранения Коми Бориса Александрова, такие выплаты предусмотрены только если заболевание дало осложнение.

Владимир Уйба поручил правительству республики рассмотреть возможность представления страховых выплат за счет регионального бюджета.

- Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты тем медицинским работникам, которые получили заболевание COVID-19 при исполнении своего служебного долга, но проболели бессимптомно либо в лёгкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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