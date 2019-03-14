В сыктывкарской Орбите строят новый магазин вместо уродливого «курятника»

Жители Орбиты заметили, что работы по возведению «курятника», как они окрестили строящуюся торговую точку между домами №№12 и 14 по улице Малышева, продолжаются. При этом ремонтные работы идут даже ночью, что мешает людям спать. Сыктывкарская мэрия рассказала, сколько еще местные жители будут терпеть неудобства.

- В конце января снова начали активную строительную деятельность в Орбите. Фонари светят всю ночь. Свет доходит до верхних этажей и мешает людям спать. Сколько это будет продолжаться? - спрашивает местная жительница Софья Ч.

В мэрии прокомментировали, что договор аренды участка для завершения строительства магазина из быстромонтируемых конструкций заключен сроком до 4 апреля. Но застройщик должен предоставить проект по строящемуся здания, который будет устраивать не только его, но и мэрию, и местных жителей. Сейчас он готовит проектную документацию по изменению внешнего вида объекта.

- Кроме того, управлением архитектуры, городского строительства и землепользования в ближайшее время будет проведена встреча с застройщиком, где ему рекомендуют изменить график работы так, чтобы не мешать жильцам близлежащих домов, - отметили в мэрии.

Напомним, что горожане заметили новую стройку в сыктывкарской Орбите еще в ноябре. В начале декабря жители близлежащих домов увидели первые плоды стройки, а именно — странный домик, который больше похож на хозяйственную постройку, чем на торговый объект. Люди завалили письмами и полицию, и мэрию. В администрации живо отреагировали.

По словам главного архитектора столицы Владимира Рунга, уродливая постройка портит внешний облик города, поэтому разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в таком виде мэрия выдать не может. Застройщик Валерий Авакян встречался с Рунгом, выслушал предложения и замечания, высказал свои пожелания и отметил, что готов активно взаимодействовать с администрацией столицы по вопросам строительства.

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