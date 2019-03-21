Парламент Коми расширил круг получателей льготных тарифов на услуги ЖКХ

Парламент Коми предоставил возможность жителям республики сэкономить на услугах ЖКХ, а конкретно, на теплоэнергии, горячей и холодной воде и водоотведении. Сегодня Госсовет РК принял законопроект, расширяющий круг правообладателей льготных тарифов.

Услуги ЖКХ периодически индексируются, то есть тарифы растут. В последний раз стоимость услуг изменилась в начале года. Тогда тарифы на все коммунальные услуги для населения выросли на 1,7%. Министерство энергетики, ЖКХ и тарифов РК обосновывает повышение цен на «коммуналку» увеличением ставки НДС с 18 % до 20%. Тенденция к росту тарифов сохранится, ближайшее повышение произойдет уже в июле.

Но июльское повышение будет щадящим для граждан и юрлиц, получающих льготные тарифы. Для них увеличение составит от 2,4% до 4,8%. Стоит понимать, что льготные тарифы никак не связаны с льготными категориями граждан - ветеранами труда, инвалидами, пенсионерами и т.д. Тарифы со скидкой распространяются на коммунальные предприятия, которые предоставляют услуги ЖКХ населению и организациям. Льготные цены будут установлены в населенных пунктах, городах и районах для действующих там коммунальных предприятий.

- При установлении тарифов на 2019 год и последующие пять лет для многих коммунальных организаций произошел существенный рост экономически обоснованного тарифа. Именно поэтому министерством было принято решение расширить число получателей льготных тарифов, что бы не допустить нарушения их прав в части ограничения платы за коммунальные услуги, - объяснила «КП в Коми» Анна Тюрнина, заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов.

Законодательством республики уже установлена география населенных пунктов, территорий в городах и районах, где рядовые граждане и юридические лица уже пользовались льготами. В 2019 году эти жители республики, коммерческие организации и бюджетные учреждения продолжат платить за услуги ЖКХ по сниженному тарифу.

Сегодня Анна Тюрнина представила дополнение к списку коммунальных предприятий, для которых будут установлены льготные тарифы для населения и юрлиц. Согласившись с этим списком, парламент Коми расширил круг граждан и организаций, для которых коммунальные услуги будут предоставляться по льготным тарифам. Но платить «со скидкой» они начнут только во втором полугодии.

Отметим, что при установлении ограничений роста льготных тарифов будет использован дифференцированный подход. Если сейчас плата за услуги ЖКХ составляет выше средних экономически обоснованных показателей, то рост льготных тарифов составит только 2,4 %. А те, кто оплачивал «коммуналку» по тарифам ниже среднего - не более 4,8%.

«КП в Коми» публикует список ресурсоснабжающих коммунальных компаний, для которых будут установлены льготные тарифы. Жители республики, получающие услуги ЖКХ от данных организаций, будут платить по льготным тарифам.

Тепловая энергия (мощность):

ООО «Усинская ТК»;

МБУ «Жилищное управление»;

МУП «Энергия»;

ООО «Печорский завод ЖБК»;

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (котельная по адресу:г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 8/1);

ООО «АиСТ»;

ООО «Сосногорская Тепловая Компания» (для потребителей пгт. Верхнеижемский и пгт. Войвож МО МР «Сосногорск»);

МУП «Жилкомуслуги»;

МУП «СТС» (пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский, пгт. Заполярный МО ГО «Воркута»);

Печорский филиал АО «КТК» (от тепловых источников № 5, 7, 9, 11, 13 МО МР «Печора»);

Ухтинский филиал АО «КТК»;

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

ООО «Усинская ТК»;

ООО «Водоканал» (МО ГО «Инта»);

ООО «Водоканал» (МО ГП Нижний Одес);

ООО «Жешартская тепловая компания»;

МУП «Горводоканал».

Водоотведение

ООО «Усинская ТК»;

ООО «Водоканал» (МО ГО «Инта»);

АО «Коммунальник»;

Горячей воды (горячего водоснабжения)

ООО «Усинская ТК»;

МУП «Энергия»;

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (котельная по адресу: г. Сыктывкар, ул.65-летия Победы, 8/1);

ООО «АиСТ»;

ООО «Сосногорская Тепловая Компания» (для потребителей пгт. Верхнеижемский и пгт. Войвож МО МР «Сосногорск»);

МУП «Жилкомуслуги»;

МУП «СТС»;

Печорский филиал АО «КТК» (от тепловых источников № 5, 7, 9, 11, 13 МО МР «Печора»);

Ухтинский филиал АО «КТК».