В Коми пьяный водитель прятался от полиции в ручье

Житель Печорского района отправится в места лишения свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения

Происшествие случилось 24 июня прошлого года в поселке Набережный. В отделение полиции поступило сообщение о том, что по улицам поселка разъезжает ВАЗ-2115, за рулем которого находится нетрезвый водитель. Спустя непродолжительное время сотрудники ГИБДД обнаружили данный автомобиль, однако водитель отказался остановиться, госавтоинспекторы стали преследовать машину. Когда легковушку удалось остановить, водитель выбежал из салона. Чтобы спрятаться от полиции он залез в ручей и категорически отказался вылезать из него. При попытке вытащить мужчину из воды, он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Водитель ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, отрицая факт управления автомобилем.

Мировой судья признал водителя виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Коми.