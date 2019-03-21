2019-03-21T13:03:58+03:00
Происшествия

В Коми пьяный водитель прятался от полиции в ручье

Теперь он отправится в колонию
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Нетрезвый водитель приумножил себе наказание, оказывая сопротивление полицииНетрезвый водитель приумножил себе наказание, оказывая сопротивление полицииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Житель Печорского района отправится в места лишения свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения

Происшествие случилось 24 июня прошлого года в поселке Набережный. В отделение полиции поступило сообщение о том, что по улицам поселка разъезжает ВАЗ-2115, за рулем которого находится нетрезвый водитель. Спустя непродолжительное время сотрудники ГИБДД обнаружили данный автомобиль, однако водитель отказался остановиться, госавтоинспекторы стали преследовать машину. Когда легковушку удалось остановить, водитель выбежал из салона. Чтобы спрятаться от полиции он залез в ручей и категорически отказался вылезать из него. При попытке вытащить мужчину из воды, он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Водитель ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, отрицая факт управления автомобилем.

Мировой судья признал водителя виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери
6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать. Теперь плохо развитого Мишу отправили в интернат [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
В Воркуте осужден на шесть лет отчим, избивший 4-летнюю девочку до смерти
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
В Микуни местный житель добивался квартиры свыше 20 лет
В Ухте деньги на отлов бродячих собак собирают волонтеры
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов
В Коми у детей появится новый уполномоченный по правам
Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки
Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика
Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте
В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус
Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Сыктывкаре
Суд обязал РЖД выплатить более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани
Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены
Установлены личности погибшего пассажира и выжившего водителя резонансного ДТП в Сыктывкаре
Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь
В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб
Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите
Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга
На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом
Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей