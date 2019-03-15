Танцевальный фестиваль и закрытие «Супершипа»: где провести выходные в Сыктывкаре

Первые постпраздничные выходные с 15 по 17 марта быстро смоют с сыктывкарцев трудовой пот. Забыть о буднях можно на танцевальном фестивале «Север зажигает», где даст мастер-класс звезда «Танцев на ТНТ» Алиса Доценко. Также можно спустить пар на гонке-закрытие «Супершипа»: будет зрелищно, жарко и весело. Любителей кино привлечет большая лекция в Национальной галерее. Если хотите отдохнуть всей семьей отправляйтесь на «Клевер-FEST» или в Театр оперы и балета: каждый сможет найти что-то для себя.

Фото: Архив "КП"

ЧТО: На два дня сыктывкарцы погрузятся в танцы: в столице Коми пройдет фестиваль «Север зажигает». В первый день конкурсанты фестиваля посоревнуются в нескольких номинациях: народный танец, народная стилизация, эстрадный танец, модерн и классический танец. Оценивать участников будут финалистка «Танцев на ТНТ» Алиса Доценко, солист балетной труппы ансамбля «Асъя Кыа» Евгений Жильцов, прима-балерина Театра оперы и балета Наталья Супрун и заведующая кафедрой «Хореографическое творчество» Вятского колледжа культуры Ольга Калугина. На второй день фестиваля запланированы три мастер-класса. Один из них, по хореографии контемпорари, покажет Алиса Доценко.

ГДЕ: Конкурс — в Гимназии искусств при Главе РК (улица Печорская, 28). Мастер-классы — в школе детского балета «Дети в балете» (улица Ленина, 74).

КОГДА: Конкурс — 16 марта с 10 часов. Танцевальные мастер-классы — 17 марта (время уточняйте по телефону 8904-204-40-70).

ЧТО: Любите киноискусство? Тогда вас заинтересует большая, разделенная на две части, лекция о женщинах в кино. Первую часть посвятят канонам женской красоты разных эпох. А вторая часть расскажет об успешных женщинах-режиссерах.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (улица Кирова, 44).

КОГДА: 17 марта в 14 часов.

Гонка-закрытие обещает быть зрелищной

ЧТО: «Супершип» закрывает сезон в эту субботу. На десерт зрителям приготовили гонку-закрытие: болельщиков ждет не только шоу скорости и адреналина, но и розыгрыш призов. Стоимость билета — 200 рублей.

ГДЕ: Республиканский стадион.

КОГДА: 16 марта в 17 часов.

ЧТО: Если вам не хватило 8 марта и 23 февраля, то отпразднуйте День святого Патрика на вечеринке «Клевер-FEST». Программу составят телемост с Дублином, открытый урок по народным ирландским танцам, живой концерт скрипичной музыки, мастер-классы, открытие выставки, игры, лекция косплееров, конкурсы. Главный пропуск на вечеринку — зеленый цвет в одежде.

ГДЕ: Юношеская библиотека Республики Коми (улица Коммунистическая, 78).

КОГДА: 17 марта в 14 часов.

ЧТО: На этих выходных сыктывкарцы смогут устроить семейный поход в театр. Мюзикл-сказка «Ох, уж этот царь Горох» напомнит взрослым про теплое детство, а малышей увлечет красочной и доброй историей про простого солдата Ивана.

А на следующей неделе горожане увидят премьеру: интригующую оперетту «Принцесса цирка». У тех, кто жил во времена СССР, в памяти всплывет одноименный фильм — тогда он был безумно популярным. Теперь сыктывкарцы постарше смогут сравнить театральную и киноверсию, а зрителей помладше затянет сюжет. Кстати, венгерский композитор Имре Кальман — автор «Принцессы цирка» — при написании музыки вдохновлялся живой историей.

Купить билеты на обе постановки можно на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (улица Коммунистическая, 32).

КОГДА: Мюзикл-сказка «Ох, уже этот царь Горох» — 17 марта в 11 часов, оперетта «Принцесса цирка» — 22 марта в 18 часов 30 минут и 23 марта в 18 часов.