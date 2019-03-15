2019-03-15T12:23:32+03:00
Общество

Почему в Коми срываются графики вывоза мусора?

Региональный оператор объяснил причину сбоя в работе
Алиса КОЗЛОВА
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Тяжелая техника застревает на нечищеных дорогах.Тяжелая техника застревает на нечищеных дорогах.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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"Ухтажилфонд" - региональный оператор по обращению с ТКО - распространило пресс-релиз о том, что в последние дни в офис организации поступают жалобы по поводу несвоевременного вывоза мусора. Как объясняется в официальном сообщении, сбои в системе транспортировке отходов связаны с несвоевременной чисткой дорог и подъездов к контейнерным площадкам.

Коммунальные службы, к сожалению, не могут обеспечить оперативную очистку подъездных путей к контейнерам, в результате чего мусоровозная техника застревает и не может вывезти мусор. К тому же из-за оттепели тяжелая техника просто проваливается в снегу. Естественно, что графики вывоза ТКО нарушаются и это вызывает недовольство жителей. Региональный оператор находится в постоянном контакте с управляющими компаниями и городскими службами, отвечающими за уборку снега и своевременно их информирует о проблемных адресах. Однако, снегоуборочная техника не всегда оперативно реагирует на заявки.

К тому же довольно часто мусоровозная техника не может подъехать к контейнерам из-за припаркованных автомобилей. В этой связи "Ухтажилфонд" напоминает жителям республики о том, что неправильно припаркованный транспорт во дворах жилых домой, также является причиной невыполнения графика по вывозу ТКО.

По всем вопросам, связанным с нарушениями графиков по вывозу ТКО, граждане Республики Коми могут обращаться по телефонам представителей Регионального оператора. Список телефонов расположен по данной ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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