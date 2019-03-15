2019-03-15T15:31:51+03:00
Спорт

Победители «Усинской футбольной лиги» отправились на матч «Спартака» в Москву

Юных футболистов в столице ждет насыщенная программа
Поделиться:
Юные спортсмены из Усинска узнают о футбольной Москве, посетят музей и пресс-центр футбольного клуба &quot;Спартак&quot;Юные спортсмены из Усинска узнают о футбольной Москве, посетят музей и пресс-центр футбольного клуба "Спартак"
Изменить размер текста:

Меньше месяца назад в Усинске завершился второй сезон «Усинской футбольной лиги» (УФЛ), совместного проекта администрации муниципалитета и ЛУКОЙЛ-Коми. Главный трофей турнира – поездка в Москву на домашний матч «Спартака» – достался юным футболистам третьей школы.

Чемпионов в столице ждет насыщенная программа, но главным событием поездки станет встреча «красно-белых» с «сине-бело-голубыми», которая пройдет на футбольном стадионе «Открытие Арена».

– Команда третьей школы второй раз получает титул чемпиона, что говорит о спортивном опыте игроков, – рассказал координатор УФЛ, специалист центра общественных связей ЛУКОЙЛ-Коми Дмитрий Никулин. – Поездка предстоит увлекательная, ребята узнают о футбольной Москве, посетят музей и пресс-центр футбольного клуба. И конечно, поболеют за «Спартак»: матч с «Зенитом» – праздник для всех российских фанатов футбола. После у ребят останется время на экскурсии и активный отдых. Они отправятся на Красную площадь, сыграют в лазертаг и покатаются на картах.

Главный трофей турнира «Усинской футбольной лиги» - поездка в Москву на домашний матч «Спартака» второй год подряд достается ребятам из третьей школы Усинска.

Главный трофей турнира «Усинской футбольной лиги» - поездка в Москву на домашний матч «Спартака» второй год подряд достается ребятам из третьей школы Усинска.

Десятиклассник Данил Камышанский едет в Москву впервые – раньше был только проездом. Юноша мечтает стать кардиохирургом, но при этом очень любит играть в футбол. За четыре года занятий удалось добиться хороших спортивных результатов.

– Я побываю на главном матче этого полугодия! Поэтому эмоции зашкаливают! Уверен, поездка получится интересной: когда увидел программу, понял, что будет здорово! – поделился ожиданиями Данил.

А вот Александр Илькив на домашний матч «Спартака» едет уже во второй раз: в прошлом году он уже посещал Москву вместе с другими чемпионами первого сезона УФЛ.

– Мне очень понравилось, было здорово! Жду таких же эмоций от нынешней поездки, – поделился он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Следователи назвали возможную причину экстренной посадки самолета в Коми
В Ухте начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
В выходные в Коми потеплеет
Экс-глава Сосногорска не смог оспорить приговор
В Коми мировые судьи увольняются из-за огромной нагрузки
В Москве завершили судебное расследование «дела Гайзера»
В Сыктывкаре внедорожник сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Сыктывкаре на контейнерах появились таблички c графиком вывоза мусора
Сыктывкарцы продолжают жаловаться на снег и наледь на крышах
Лабрадор, выброшенный на помойку, приходит в себя
Ранее судимый сыктывкарец приставил нож к горлу подростка
Биатлонистка из Коми отстрелялась на «серебро» на этапе Кубка России
Глава Коми Сергей Гапликов: "Создание системы вытрезвителей не означает, что мы признаем проблему пьянства"
В Сосногорске украли стройматериалы из тепличного комплекса, который еще не достроен
В Лесозаводе откроют частную поликлинику