Победители «Усинской футбольной лиги» отправились на матч «Спартака» в Москву

Меньше месяца назад в Усинске завершился второй сезон «Усинской футбольной лиги» (УФЛ), совместного проекта администрации муниципалитета и ЛУКОЙЛ-Коми. Главный трофей турнира – поездка в Москву на домашний матч «Спартака» – достался юным футболистам третьей школы.

Чемпионов в столице ждет насыщенная программа, но главным событием поездки станет встреча «красно-белых» с «сине-бело-голубыми», которая пройдет на футбольном стадионе «Открытие Арена».

– Команда третьей школы второй раз получает титул чемпиона, что говорит о спортивном опыте игроков, – рассказал координатор УФЛ, специалист центра общественных связей ЛУКОЙЛ-Коми Дмитрий Никулин. – Поездка предстоит увлекательная, ребята узнают о футбольной Москве, посетят музей и пресс-центр футбольного клуба. И конечно, поболеют за «Спартак»: матч с «Зенитом» – праздник для всех российских фанатов футбола. После у ребят останется время на экскурсии и активный отдых. Они отправятся на Красную площадь, сыграют в лазертаг и покатаются на картах.

Главный трофей турнира «Усинской футбольной лиги» - поездка в Москву на домашний матч «Спартака» второй год подряд достается ребятам из третьей школы Усинска.

Десятиклассник Данил Камышанский едет в Москву впервые – раньше был только проездом. Юноша мечтает стать кардиохирургом, но при этом очень любит играть в футбол. За четыре года занятий удалось добиться хороших спортивных результатов.

– Я побываю на главном матче этого полугодия! Поэтому эмоции зашкаливают! Уверен, поездка получится интересной: когда увидел программу, понял, что будет здорово! – поделился ожиданиями Данил.

А вот Александр Илькив на домашний матч «Спартака» едет уже во второй раз: в прошлом году он уже посещал Москву вместе с другими чемпионами первого сезона УФЛ.

– Мне очень понравилось, было здорово! Жду таких же эмоций от нынешней поездки, – поделился он.