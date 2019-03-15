Леонтьеву 70: на родине артиста в Коми основали любительский музей

19 марта Казанова российской сцены Валерий Леонтьев будет праздновать 70-летний юбилей. В преддверии круглой даты "КП-Коми" начинает цикл публикаций, посвященный круглой дате.

Звезда российской сцены родился в далеком Коми селе Усть-Уса, а первые годы своей жизни провел в соседнем селе Новикбож. Ни там, ни там нет отдельного музея в память об артисте, именные таблички также отсутствуют. Однако, благодаря бывшему замдиректору усть-усинской школы Игорю Паншину, мы можем узнать некоторые подробности детства Валерия Леонтьева. Небольшой уголок с воспоминаниями о певце он собрал в местной школе. Здесь есть фотографии, газетные вырезки, письма поклонниц, но самое главное – записанные от руки воспоминания местных жителей о чете Леонтьевых.

Валерий Леонтьев со своими родителями

Семья приехала в Новикбож в 1948 году из Сахалина. Отец семейства Яков, который работал ветеринаром-оленеводом, попал в Коми по распределению. Вместе с ним в республике оказались его жена Екатерина, падчерица Майа и сестра жены Лидия. Поселилась семья в многоквартирном доме в Новикбоже, где также жила семья директора усть-усинского софхоза, куда Яков устроился на работу.

Воспоминания местных подтверждают одну из самых обсуждаемых теорий вокруг жизни знаменитого певца. Согласно ей, мамой Валерия Леонтьева на самом деле была его старшая сестра Майя.

- Майя приехала в Новикбож беременной и вскоре родила мальчика. Однако малыша потом записали как сына Якова и Екатерины, а Майю стали считать его сестрой, - рассказал Игорь Паншин. – Через несколько лет Майя уехала в Воркуту и Леонтьев остался со своими бабушкой и дедушкой, которых считал родителями.

Несмотря на то, что в 50-е годы 20 века деревенское население жило туго, маленький Валера Леонтьев всегда был хорошо одет и хорошо питался.

Роддом в Усть-Усе, в котором родился Валерий

- Местная акушерка Евдокия Батманова, которая дружила с Майей Леонтьевой, рассказывала, что Леонтьев всегда был аккуратненько одет. Часто носил матросскую форму - как раз в ней он на детских фотографиях, - поясняет житель Усть-Усы Игорь Паншин. – Другая наша односельчанка часто нянчилась с маленьким Валерой и варила ему манную кашу.

Также собеседник «Комсомолки» поспешил развеять еще один миф, который окутывает таинственное детство певца. По словам Игоря Паншина, маленький Валера никогда не ездил в родителями в тундру, как любят писать СМИ. В командировки отправлялся только отец будущего певца, а сам он оставался дома с Екатериной Леонтьевой.

Семейный дом в Новикбоже

Последнюю зарплату Леонтьев-старший получил в августе 1952 года. После этого маленького Валеру увезли в далекую Воркуту, куда Якова перевели работать в один из оленесовхозов заполярного города.

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