«Принцесса цирка» и концерт победителя «Голоса»: меню выходных в Сыктывкаре

Выходные с 22 по 24 марта в Сыктывкаре порадуют горожан. Можно активно отдохнуть, совместив лыжи с велосипедом на базе «Динамо», либо сходить на интересный концерт или постановку: в этот раз выбор очень богатый. Спектакль со спецэффектами, дебютный концерт нового сыктывкарского музыкального проекта, премьера Театры оперы и балета и выступление победителя четвертого сезона «Голоса» — с этим списком можно полностью расписать уик-энд.

В "Зимнем триатлоне-2019" совместят лыжи, бег и велосипедФото: Сергей ГРАЧЕВ

ЧТО: Сыктывкарские любители спорта совместят велосипед с лыжами: на стадионе «Динамо» пройдет «Зимний триатлон-2019». Участвовать могут как мужчины, так и женщины. Спортсмены пробегут два круга, столько же — проедут на велосипеде и один круг пройдут на лыжах. У спортсменок — те же самые задания, только меньшее число кругов.

ГДЕ: Лыжная база «Динамо» (Лесопарковая улица, 9).

КОГДА: 24 марта в 13 часов.

ЧТО: «Волшебный лес» — спектакль, в котором переплелись сказочная история, спецэффекты, гимнастика, хореография и эквилибристика. Это постановка, которая зачарует как детей, так и взрослых. Посетив «Волшебный лес», вы даже время ожидания проведете интересно — в фойе будет идти интерактивная программа.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: 24 марта в 11 и 15 часов.

ЧТО: На один день в Сыктывкар приедет победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» иеромонах Фотий. Зрители услышат старинные романсы, русская классика, современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и, конечно, итальянском языках, а также современные духовные песни. Стоимость билетов 800–1800 рублей.

ГДЕ: Коми республиканская филармония (улица Ленина, 61).

КОГДА: 23 марта в 18 часов.

ЧТО: Сыктывкарских театралов ждет громкая премьера: Театр оперы и балета представит свежую версию оперетты «Принцесса цирка». Новая постановка приближена к шоу: интересная игра освещения и декораций, динамичное действо, номера участников театра огненных и цирковых искусств «Power of fire», забавные хитросплетения сюжета — все это ждет зрителей.

Фото с сайта Театра оперы и балета

На следующей неделе сыктывкарцы увидят ещё одну историю из нестареющей классики — оперу «Евгений Онегин». Признание Татьяны и дуэль между Онегиным и Ленским — роман в стихах оживет на сцене. Билеты на обе постановки можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Оперетта «Принцесса цирка» — 22 марта в 18 часов 30 минут и 23 марта в 18 часов, опера «Евгений Онегин» — 29 марта в 18 часов 30 минут.

ЧТО: Завтра с дебютным концертом выступит новый сыктывкарский музыкальный проект «Africa». Музыканты позиционируют себя как яркий и оригинальный фанки/соул проект. За соло отвечает Юлия Гигуашвили, участвовавшая в конкурсе «Новая звезда» на федеральном канале.

ГДЕ: Бар «Offline» (улица Морозова, 47).

КОГДА: 23 марта в 20 часов.