2019-03-18T17:15:17+03:00
Общество

Сыктывкарка Нина Красовская взяла титул Miss Top Model Russia на региональном этапе конкурса красоты «Мисс и миссис Земля»

Конкуренцию сыктывкарской красавице составили 19 девушек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива героини статьиФото из архива героини статьи
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Экс-сыктывкарка Нина Красовская выиграла отборочный этап одного из самых топовых мировых конкурсов красоты - «Мисс и миссис Земля», который прошел в Рязани.

Нина Красовская получила титул Miss Top Model Russia Earth 2019 в субботу, 16 марта, по итогам четырех конкурсных дней. Конкуренцию сыктывкарской красавице составили 19 девушек. Но, по мнению жюри, самой лучшей в категории Miss Top Model стала наша землячка:

- Я счастлива получить этот титул! С гордостью и достоинством уже несу его. Это было невероятно! Я чувствовала поддержку каждого из вас! - написала счастливая девушка в соцсетях.

Красавица из Коми пока думает, готовиться ли к следующему этапу, который пройдет в Москве. В столице России встретятся победительницы региональных этапов. По итогам состязания в Москве две девушки — победительницы в категориях «Мисс» и «Миссис» - отправятся в Лас-Вегас, где состоится грандиозный финал бьюти-состязания.

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Финал бьюти-состязания состоится в июне в Лас-Вегасе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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