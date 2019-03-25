2019-03-25T10:54:43+03:00
Происшествия

Какой срок грозит экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру?

Обвинение огласит требование по наказанию для бывших руководителей республики
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.komikz.ruФото: www.komikz.ru
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Судебный процесс по резонансному "делу Гайзера" перешел в стадию прений. Сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы сторона обвинения объявит требования по наказанию для бывшего руководителя республики Вячеслава Гайзера и его предполагаемых сообщников.

Напомним, Вячеслав Гайзер был арестован в 19 сентября 2015 года. Ему и еще 18 фигурантам, в числе которых находились члены правительства Коми, было предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе, получении взятки в особо крупном размере, легализация средств, полученных преступным путем, и мошенничество. Все финансовые махинации совершались в особо крупном размере. Ключевые позиции в иерархии преступного сообщества занимали бывший топ-менеджер "Реновы" Александр Зарубин, а также некогда первые лица республики: Владимир Торлопов, Алексей Чернов и Константин Ромаданов (уже приговорен к 7 годам лишения свободы со штрафом в 147 миллионов рублей)

Ранее следственные органы сообщали, что по совокупности преступлений Вячеславу Гайзеру и его предполагаемым подельникам грозит до 25 лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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