Зачем человеку мурашки?

Вы давно не были в музее? Тогда посмотрите в зеркало! Человеческое тело само по себе ничто иное, как музей естественной истории. Речь идет о рудиментарных органах, которые когда-то в древности были нужны нашим предкам, но за сотни тысяч лет развития Homo Sapiens утратили свою функцию.

Однако наш организм штука очень консервативная, поэтому части тела, которым уже нет применения, не могут исчезнуть в одночасье. Эволюционный антрополог из Бостонского колледжа Дорса Амир в своем Твиттере называет шесть частей тела, которые нам уже не нужны (аппендикс в это число не вошел, потому что помогает переваривать пищу).

Подробнее — в мартовском номере журнала «КП-Авиа».

Копчик и хвост

Нижний отдел позвоночника, состоящий из 4-5 сросшихся позвонков – это все, что осталось у нас от великого хвостатого прошлого. На воротник наш хвост сложно было бы приспособить, в отличие от роскошного лисьего «веера». Зато он отлично помогал держать равновесие в ту пору, когда мы лазили по деревьям.

Нижний отдел позвоночника, состоящий из 4-5 сросшихся позвонков – это все, что осталось у нас от великого хвостатого прошлогоФото: Из открытых источников

Однако остатки нашего хвоста нашли другое применение: к копчику крепятся мышцы и связки, которые участвуют в работе мочеполовой системы и некоторых отделов кишечника. Так что с копчиком нам расстаться, видимо, не суждено.

Дарвинов бугорок

Эта маленькая шишка на завитке ушной раковины человека названа в честь великого натуралиста Чарльза Дарвина, который упомянул ее в качестве рудимента в статье «Происхождение человека и половой отбор». Сегодня этот бугорок есть примерно у 10% людей. А раньше без него было не обойтись

Сегодня этот бугорок есть примерно у 10% людейФото: Из открытых источников

Дело в том, что бугорок Дарвина это остаток довольно развитой системы мускулатуры уха, которая помогала нашим пращурам навострить уши и вовремя услышать приближение опасности. Впоследствии необходимость в подвижном ухе отпала, поскольку людям удобнее было повернуть всю голову в сторону звука, чтобы разглядеть его источник. Но у некоторых людей эти мускулы сохранились. Если вы можете шевелить ушами, то вы один из этих уникумов.

Третье веко

А вы знаете, что это за розовая штучка во внутреннем уголке глаза? По утрам мы еще невзначай выковыриваем оттуда сонник. Это остатки мигательной перепонки или третьего века, которое двигалось в горизонтальной плоскости. Действующие образцы этой конструкции можно увидеть, например, у птиц, кошек и собак. У пернатых во время полета эта мигательная перепонка выполняет функцию автомобильных дворников, удаляя с поверхности глаза частицы пыли.

Если бы мигательная перепонка сохранилась у человека, то играть в «гляделки» можно было бы до бесконечностиФото: Из открытых источников

У наших хвостатых друзей третье веко тоже выполняет важную защитную функцию, там находится слезная железа, которая вырабатывает примерно 30% слез для увлажнения поверхности глаз. Если бы мигательная перепонка сохранилась у человека, то играть в «гляделки» можно было бы до бесконечности.

Мышца для прогулок по деревьям

Сейчас длинная ладонная мышца отсутствует примерно у 14 % людей. Но они прекрасно себя чувствуют и не замечают этого недостатка, поскольку это не делает их руки слабее. А несколько миллионов лет назад, когда наши предки жили на деревьях, эти граждане чувствовали бы себя очень неуютно. Поскольку эта мышца обеспечивала мертвый захват за ветки.

Сейчас длинная ладонная мышца отсутствует примерно у 14 % людейФото: Из открытых источников

Сохранилась ли у вас эта мышца? Это легко проверить: соедините большой палец и мизинец. Если на внутренней стороне запястья появилась натянутая «струна», значит, вы являетесь счастливым обладателем абсолютно бесполезной мышцы. Впрочем, неверно сказать, что она абсолютно не нужна. Ее используют в качестве донорской ткани во время пластических операций.

Мурашки по коже

Вы видели, как у дерущихся кошек шерсть становится дыбом? Вот в этот момент кожа мурок тоже покрывается мурашками. Так работает пиломоторный рефлекс. Когда живое существо испытывают страх, холод или эмоциональное возбуждение, то организм реагирует на это сокращением мускулатуры волосяных луковиц. И волосы на теле встают дыбом. При этом животное увеличивается в объеме и это производит устрашающее впечатление на врага. А во время морозов так увеличивается объем шерстяной «шубы» и она лучше держит теплый воздух.

МурашкиФото: Из открытых источников

Но у человека все эти хитрости лишены смысла, поскольку в ходе эволюции мы практически лишились волосяного покрова. В противном случае бой боксеров на ринге напоминал бы поединок двух мохнатых дикобразов.

Хватательный рефлекс

Если у ваших знакомых в семье появился новорожденный ребенок, попробуйте провести небольшой эксперимент (если, конечно, не боитесь получить от его мамы по загривку). Положите палец ему в ладошку и увидите, как мелкий шкет вцепится в него с невероятной силой, которую сложно ожидать от младенца. Это называется хватательный рефлекс. Зачем он был нужен нашим предкам?

В далекие времена для детеныша крайне важным было умение с первых же минут жизни вцепиться в шерсть матери, чтобы вместе с ней удрать в безопасное местоФото: Из открытых источников

В далекие времена роддомов не существовало, а шансы быть сожранным хищниками были очень высоки. Поэтому для детеныша крайне важным было умение с первых же минут жизни вцепиться в шерсть матери, чтобы вместе с ней удрать в безопасное место. Теперь спасаться от хищников не надо, но врожденный рефлекс остался. А у некоторых чиновников он даже развился настолько сильно, что превратился в проблему для общества.