2019-03-16T00:03:29+03:00
Звезды

Весна близко!

Узнаем погоду по коми приметам?
Екатерина ЧЕРНУХА
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Вороны каркают – к оттепели.Вороны каркают – к оттепели.Фото: из открытых источников
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Люди давно подметили капризный, переменчивый характер весны на севере. Март традиционно метельный и снежный, в апреле, между первыми ласковыми солнечными лучами, часто наблюдается коварное возвращение матушки-зимы, даже в мае случается легкий заморозок с инеем.

Но есть правдивые коми приметы, которые настраивают нас на позитивный лад, и мы по-настоящему верим – весна близко! Подробнее - в свежем номере журнала "КП-Авиа".

Вороны каркают – к оттепели.

Ракаяс кравзöны – ульдыны нин кöcйö.

Черемуха цветет обильно к хорошему урожаю черники, а если ветер разнесет цветы – черника не уродится.

Уна льöм дзоридз – чöд лоö, а тöлыс кö нуас дзоридзсö – оз ло.

Если дятел стучит коротко, короткая будет весна, если долго – длинная.

Сизь кö регыд торгас, дженньыд тулыс лоö, кузя кö торгас – кузь тулыс лоö.

Кулики, грачи, трясогузки прилетели –

к теплу.

Вадор кай, сьöд ракаяс, сырчикъяс кö воöмась – сэсся шондöдас.

После прилета трясогузки через 12 дней начнется ледоход.

Сырчик воöм бöрас дас кык лун мысти йи кывтас.

Если при ледоходе лед останется высоко на берегу, будет большое половодье.

Йи кылалiгас кö йиыс вылö кольö берегö, сэки ыджыд ва лоö.

Если весной первой увидишь мышь – к добру, лягушку – родишь, ящерицу – не к добру.

Тулысын кö первой аддзан шырöс – бур лоö, лягушаöс кö – пиялан, а лёкгагöс лёк воддзö аддзан.

Рано курица занеслась – ранней и будет весна.

Водз колькъялö корöг –тулыс пом водз лоö.

Словарик

Весна – тулыс

Март – рака

Апрель – косму

Май – ода-кора

Капель – войтва

Оттепель – ульдлöм

Солнце – шондi

Ветер – тöв

Половодье – ытва

Слякоть – слöт

Сосулька – йинёнь

Таяние снега – лым сылöм

Шуга – наридз

Птицы – лэбачьяс

ИСТОЧНИК KP.RU

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