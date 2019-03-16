Мощь утра: три истории сыктывкарцев о том, как ранний подъем меняет жизнь

15 марта отмечался Всемирный день сна - праздник, который объединяет всех жителей планеты. Для одних сон - это радость, для других - необходимая потребность жизни, а для третьих - экспериментальное поле.

В честь даты мы поговорили с сыктывкарцами, которые приучили себя прощаться с «Морфеем» ранним утром и что из этого получилось.

Мария Конанова: «Утром гуляю по городу, читаю вслух стихи, пританцовываю»

Мария научила себя вставать рано

Есть такое красивое слово - «хронотип». Обозначает характер суточной активности человека. Есть жаворонки, у которых в девять вечера словно выключается лампочка, и они ложатся спать. Зато по утрам вскакивают еще до звонка будильника. Есть совы - у этих внутренний свет гаснет ближе к рассвету, но и просыпаются они ближе к обеду. А есть «голуби»: вполне себе обычные. Хотят - спят до полудня, хотят - встают с рассветом.

Я же вечно сонная сова, которая живет с жаворонком. Долгое время я существовала в режиме 5-ти часового сна. Спать ложилась далеко за полночь, а вставала в шесть утра. Писать, шить, вязать, то есть творить я могу, когда мне никто не мешает и не отвлекает. В условиях нашего дома, полного людей и домашних животных, такое время наступало ночью. Утром я с трудом соскребала себя с кровати, на автопилоте готовила завтрак, делала рутинные дела, целовала в нос ребенка и отправляла в школу, а затем шла на работу. Весь день была, как сонная мушка, засыпая в самых неожиданных местах.

А потом как-то неожиданно пришло прозрение. И я стала сознательно лепить из себя жаворонка. Ложилась в одиннадцать, вставала в шесть. И дала себе слово, что буду в каждом утре находить что-то хорошее. Это будет благодарность мне от жизни за ранний подъем.

Не скажу, что мне было легко. Я ворочалась часами, пытаясь заснуть в непривычное время. Все также соскребала себя с постели. И мир был не мил, и все кошки - серы. Но постепенно (и незаметно для себя самой) я привыкла к новому режиму.

Гуляю с таксами по утреннему городу и смотрю по сторонам, ищу новое, радостное, читаю вслух стихи, слушаю музыку, пританцовываю. Фотографирую небо, солнце, встречных котиков, цветы. Днем больше не хочется спать, больше успеваю. Творить успеваю тоже. Но, самое главное, мой жаворонок доволен. Наверное, это и есть любовь... Любите друг друга, тогда любое утро будет добрым!

Светлана Политова: «Раннее утро — это момент переключения»

Для Светланы утро - это время для радостной медитации

Есть люди - совы, есть люди - жаворонки, а я - кошка. Я люблю спать! Но больше всего я люблю, когда исчезает городской шум и становится слышно природу. Мы часто в дневной суете забываем оглядеться вокруг и носимся, как белки в колесе. Когда чувствую, что теряю ощущение времени и пространства под завалом дел и проблем, то устраиваю себе момент «переключения». Выбираю день, когда на следующее утро будет хорошая погода, с вечера завариваю в термосе шиповник с травами и ранним утром выхожу в парк. Я стараюсь выбрать совсем раннее утро, когда город еще только начинает просыпаться и почти нет машин.

В парке и на набережной в это время тихо-тихо, слышны только птицы и шум деревьев. Это самый лучший момент, чтобы ощутить, как небо встречает утреннее солнце, вдохнуть свежий воздух и уделить внимание самому себе. Несколько минут для комплекса гимнастики в полном единении с природой и самим собой, а затем вкусный чай с первыми рассветными лучами заряжают особым спокойствием, которое делает весь последующий день совершенно иным, чем обычно. Такой день вырывает тебя из замкнутого круга и позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи, заряжает хорошим и бодрым настроением на долгое время.

Даже если вы не привыкли вставать рано, позвольте себе иногда такую роскошь встречи с солнцем, ведь на севере оно всегда к удаче. Если же вставать утром совсем тяжело - заведите себе собачку, она очень быстро научит вас любить и ранние ежедневные прогулки и вечерний променад.

Александра Ляшок: «Теперь я не просыпаюсь с мыслями - «Опять! Опять вставать!»

Как рассказала Александра, ранний подъем - это залог хорошего настроения

В начале ноября я привнесла в свою жизнь полезную привычку - вставать в 6 утра. Первые 2-3 дня я просыпалась по будильнику и занималась запланированными делами, но мне жутко хотелось вернуться в кровать. Помню, как ехала в машине в 10 утра в Вогваздино, а в голове крутилась мысль: «Останови машину и вздремни! Ну хоть полчаса!» Мой мозг бастовал!

Спустя пять дней просыпаться стало легче, но меня покинуло чувство недосыпа. Я веду журнал сна и отмечаю, сколько часов сплю. Для взрослого человека норма - 7-8 часов. У меня стабильно - 7:20

Конечно, мне пришлось слегка сменить свой временной цикл. Теперь и ложится приходиться раньше. Но это того стоит! Сейчас я просыпаюсь очень легко. Меня радует мое утро и я не просыпаюсь с мыслями - «Опять! Опять вставать!» Я обратила внимание на своё настроение: с ранним подъемом оно всегда прекрасное! Это отличная прокачка воли! Со временем адаптировала привычку под свой такт жизни. Сейчас в будни я стараюсь вставать до 7 утра, а в выходные могу позволить себе поспать до 8 утра.

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