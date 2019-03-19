Жители Печоры самостоятельно демонтируют искусственную елку, которая до сих пор стоит на площади

Новый год отпраздновали почти три месяца назад, а площади некоторых городов Коми до сих пор украшают елки, сообщают пользователи соцсетей. Жители Инты и Печоры находятся в недоумении, почему пушистые красавицы до сих пор не убраны.

В Печоре огромная искусственная елка стоит на площади Энергетиков. Вандалы уже начали потрошить ее веточки. «Наверное, для ершиков на унитаз» - смеются местные. Теперь на новогоднем дереве видна большая проплешина, что, конечно, огорчает людей, ведь на приобретение ели потратили немаленькую сумму.

По информации жителей, елку приобрели на деньги работников профсоюза ГРЭС. Но организация однако пока не собирается демонтировать символ Нового года. Почему, на момент публикации нам узнать не удалось.

В Инте тоже все еще празднуют Новый год. На площади Ленина до сих пор стоит елка с гирляндами. «Возможно, в администрации решили сэкономить на установке новогодней атрибутики к 2020 году?» - пытаются разгадать замыслы мэрии горожане. В администрации Инты «Комсомолке» пояснили, что елку уберут до конца месяца, работы по демонтажу уже начались. «По большему счету новогоднее дерево никому и не мешает, светит яркими огнями и поднимает настроение, поэтому причины недовольства до конца не ясны», - отметили в мэрии.

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