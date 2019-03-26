Что грозит экс-главе Коми Гайзеру: 21 год строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей

В Замоскворецком суде Москвы гособвинитель по «делу Гайзера» в ходе судебных прений заявил, что вина подсудимых доказана и просил назначить фигурантам «дела Гайзера» различные сроки лишения свободы в зависимости от роли и совершенных преступлений. Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера прокурор просил приговорить к лишению свободы со штрафом, сообщает БНКоми.

После проведения судебного следствия позиция стороны обвинения претерпела незначительные изменения. Только нескольким подсудимым прокурор просил более мягкую квалификацию преступлений, чем указывалось в обвинительном заключении при передаче дела в суд.

- Гособвинение практически ни от чего не отказалось, - заявил БНК адвокат Руслан Закалюжный, защищающий бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля.

Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру за семь преступлений прокурор запросил 21 год колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. и лишением госнаград

Для экс-замглавы Коми Алексея Чернова запросили 20 лет со штрафом 485 млн руб. и лишением госнаград.

Бывшему главе Коми Владимиру Торлопову — 17 лет строгого режима и штраф три млн рублей.

Руководителю юридической фирмы «УК «Советник» Наталье Моториной — 17 лет колонии общего режима

Экс-спикеру Госсовета Коми Игорю Ковзелю — 17 лет строгого режима.

Бывшему руководителю ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Игорю Кудинову — 17 лет строгого режима со штрафом три млн рублей.

Директору компании «Интерпроза» Валерию Малярову — 17 лет строгого режима со штрафом два млн рублей.

Бывшему директору ООО «Агрохолдинг» Сергею Смешному — 17 лет строгого режима со штрафом два млн рублей.

Гендиректору строительной компании ООО «Иннари» Михаилу Хрузину — 17 лет колонии общего режима со штрафом один млн рублей.

Доверенному лицу Гайзера Александру Третьякову — 8 лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Экс-начальнику управления информации администрации главы и правительства Павлу Марущаку — 17 лет колонии общего режима со штрафом 2 млн 250 тысяч рублей.

Валерию Веселову — 13 лет колонии общего режима со штрафом три млн рублей.

Секретарю Александра Зарубина Льву Либензону — 8 лет колонии общего режима со штрафом два млн рублей.